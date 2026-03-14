En medio de manifestaciones, Cuba confirma conversaciones con Estados Unidos; advierte acuerdos llevarán tiempo

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó que su gobierno mantiene conversaciones con funcionarios de Estados Unidos, aunque advirtió que alcanzar un acuerdo tomará tiempo debido a la complejidad de las diferencias entre ambos países.
El mandatario cubano señaló que los contactos diplomáticos buscan encontrar soluciones a las tensiones bilaterales mediante el diálogo, en medio de un escenario de alta presión política y económica sobre la isla.
“Estas conversaciones han tenido como objetivo buscar soluciones, a través del diálogo, a las diferencias bilaterales que existen entre las dos naciones”, afirmó Díaz-Canel en declaraciones divulgadas por el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, de acuerdo con un reporte de CNBC.
La confirmación de estos contactos llega luego de que el presidente estadounidense Donald Trump insinuara recientemente la posibilidad de una “toma de control amistosa” de Cuba, al advertir que la isla atraviesa una situación crítica.
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Conversaciones será prolongadas
Según el mandatario cubano, diversos factores internacionales han facilitado estos intercambios entre ambos gobiernos, aunque no se entregaron mayores detalles sobre el alcance de las negociaciones.
El diálogo ocurre en medio de una profunda crisis económica y energética en Cuba. En los últimos meses, Estados Unidos impuso un bloqueo petrolero que ha agravado la escasez de combustible en la isla, situación que ha contribuido a apagones y dificultades en distintos sectores de la economía.
Solo este sábado, la sede del Partido Comunista fue asaltada en la provincia de Ciego de Ávila, a 460 kilómetros de La Habana, por crisis de suministro de alimentos.
Durante una rueda de prensa, Díaz-Canel advirtió que las negociaciones con Washington serán prolongadas. “Se trata de procesos largos que requieren voluntad y canales de diálogo; todo eso lleva tiempo”, señaló el mandatario.
Las conversaciones entre ambos países se producen en un contexto de crecientes tensiones diplomáticas, pero también de intentos por abrir espacios de negociación para evitar una mayor escalada entre La Habana y Washington.