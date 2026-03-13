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Fuerte olor a químicos hizo parar operación en aeropuertos de Washington, Baltimore y otras dos ciudades de EE. UU.

Los medios locales expresaron que hubo cese de operaciones en los aeropuertos Ronald Reagan de Washington, Washington Dulles, Baltimore-Washington y Richmond.

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Aviones. Imagen: archivo Valora Analitik
Aviones. Imagen: archivo Valora Analitik

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Los olores químicos tienen en alerta a varios aeropuertos estadounidenses, particularmente en las áreas de Washington y Baltimore. Según lo manifestó la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés), se emitió una alerta en la cual se ordenó la suspensión de vuelos en tres de los principales aeropuertos de la capital estadounidense, Washington, y también en Baltimore. Lo anterior se debe a un fuerte olor químico que está afectando a los controladores del tráfico aéreo.

Adicionalmente, el tráfico se detuvo cerca de las 4:50 p. m., hora local, en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, mientras que en el Aeropuerto Internacional Washington Dulles y en el Aeropuerto Internacional Baltimore-Washington también se reportó un cese de operaciones aéreas.

Aviones. Imagen tomada de: paginacentral.com.mx
Aviones. Imagen tomada de: paginacentral.com.mx

Según lo señaló The Washington Post, el secretario de Transporte, Sean Duffy, expresó en sus redes sociales que en la suspensión del tráfico aéreo también estaba incluido el Aeropuerto Internacional de Richmond.

Hasta el momento solo se ha mencionado la presencia de un fuerte olor a químicos; sin embargo, no se ha precisado cuál podría ser el producto ni el origen de lo ocurrido. Las autoridades estadounidenses manifestaron que avanzan en las investigaciones para identificar qué es lo que está sucediendo.

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El medio mencionado también indicó que se espera que el tráfico aéreo vuelva a reanudarse hacia las 7:00 p. m., hora local, mientras que en el aeropuerto de Richmond las operaciones se reactivarían alrededor de las 7:15 p. m.

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Tags: Estados Unidos, empresas
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