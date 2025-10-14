Culminó con éxito el mantenimiento de la regasificadora SPEC: este miércoles retoma operaciones

El Ministerio de Minas y Energía de Colombia confirmó que el mantenimiento programado de la regasificadora SPEC, ubicada en Cartagena, concluyó exitosamente y alcanzó el 95 % de ejecución, entrando en su fase final de enfriamiento antes de reactivar operaciones.
De acuerdo con la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento de la Situación Energética (Cacsse) —liderada por la viceministra de Energía, Karen Schutt—, las labores de mantenimiento incluyeron revisiones y ajustes en válvulas, equipos y sistemas principales, todos ejecutados de manera satisfactoria y dentro de los plazos establecidos.
El proceso de enfriamiento y estabilización de los sistemas culminará a las 11:59 p. m. del 14 de octubre, y a partir de las 00:00 horas del 15 de octubre, la planta retomará el proceso de regasificación y suministro al Sistema Nacional de Transporte de gas.
Recomendado: 45 proyectos de generación podrán entregar excedentes de energía en Colombia por coyuntura de SPEC
“El mantenimiento de SPEC se ha desarrollado de manera controlada, cumpliendo con los estándares técnicos y sin afectaciones al suministro. El país cuenta con un sistema energético estable y con el respaldo necesario para atender la demanda”, aseguró la viceministra Schutt.
Seguimiento constante y coordinación institucional
Durante la intervención, la Cacsse se mantuvo en sesión permanente desde las instalaciones de XM, monitoreando en tiempo real las variables del sistema energético nacional. El proceso contó con la coordinación de Ecopetrol, ISA, la UPME, la CREG, el Consejo Nacional de Operación y el Centro Nacional de Despacho (CND), con el fin de garantizar la seguridad operativa y el abastecimiento continuo.
El Ministerio reiteró que la prestación del servicio de energía eléctrica y el suministro de gas natural en sectores residenciales, industriales y esenciales se ha mantenido sin afectaciones durante todo el proceso de mantenimiento.
Recomendado: Ecopetrol activó plan de contingencia para garantizar suministro de gas durante mantenimiento de SPEC
“Entramos en la recta final del mantenimiento con un balance positivo: operación segura, coordinación efectiva y suministro asegurado para todos los usuarios”, concluyó Schutt.