El CX Summit 2026 inició en Cartagena con reconocimiento del Senado a la industria BPO

Con una agenda enfocada en el futuro de la experiencia del cliente, la inteligencia artificial y la transformación de los servicios, inició en Cartagena el CX Summit 2026, el principal encuentro de la industria BPO en América Latina.
Durante la jornada de instalación, el Senado de la República otorgó a la Asociación Colombiana de BPO (BPrO) la Orden del Congreso de Colombia en el grado de Comendador, destacando su aporte al desarrollo económico, la generación de empleo formal y el posicionamiento internacional del país.
La distinción, entregada en el marco de la apertura del evento, pone en evidencia más de dos décadas de evolución del gremio y de una industria que hoy representa cerca del 3,3 % del PIB y supera los 790.000 empleos formales en Colombia.
Como dato adicional, este reconocimiento coincide con la conmemoración de los 25 años de BPrO, consolidando su rol como articulador del ecosistema de servicios y experiencia del cliente en el país.
“Más que una distinción, este es un mensaje claro sobre el papel que está jugando Colombia en la economía global de servicios. Hemos demostrado que el talento, la innovación y la calidad pueden posicionar al país en mercados altamente competitivos. Hoy, la experiencia del cliente es el eje sobre el cual se construyen empresas más sólidas y economías más dinámicas”, afirmó Ana Karina Quessep, presidenta ejecutiva de BPrO.
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Detalles del evento e impacto de la industria
En su edición número 25, el CX Summit reúne a líderes empresariales, expertos internacionales y representantes del sector público para analizar cómo la analítica de datos, la automatización y las nuevas expectativas de los usuarios están redefiniendo los modelos de servicio. Desde Cartagena, el encuentro proyecta a Colombia como un hub estratégico de servicios globales y experiencia del cliente.
El alcance territorial de esta industria, con presencia en 28 departamentos, y su capacidad para vincular a jóvenes, mujeres y poblaciones diversas han sido determinantes en su impacto social. Este avance ha dinamizado economías regionales y ampliado el acceso a empleo formal en ciudades intermedias, consolidando al sector como un actor clave en la reducción de brechas y la generación de oportunidades en el país.
“El CX Summit es una oportunidad para alinear al país frente a un reto estratégico: escalar en la economía de servicios. Esto implica fortalecer el talento, acelerar la innovación y generar condiciones que impulsen la inversión y la confianza en el sector, en un momento en el que Colombia puede dar un salto cualitativo en su posicionamiento global”, agregó Quessep.
Así las cosas, Cartagena se posiciona como epicentro de una conversación que trasciende la industria y se conecta con el futuro productivo del país. En un entorno cada vez más competitivo, la experiencia del cliente se consolida como un factor decisivo para atraer inversión, sofisticar la oferta de servicios y fortalecer la presencia de Colombia en los mercados internacionales.