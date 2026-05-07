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ANI responde a demanda que perdió por la megavía Antioquia – Bolívar por $3,5 billones; buscará correcciones

La entidad considera que hubo un "exceso" en la fórmula de liquidación, que terminó condenando a Colombia a pagar la billonaria cifra.

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ANI y megavía Antioquia - Bolívar
La megavía será terminada anticipadamente por orden del tribunal internacional. Fotos: Valora Analitik y ANI

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La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) se pronunció por la demanda de $3,5 billones que perdió por la megavía Antioquia – Bolívar, que también obliga a terminar anticipadamente el contrato.

La decisión fue adoptada tras un proceso arbitral internacional del Centro Internacional de Resolución de Disputas (CIRD), que le dio la razón la concesionaria Ruta al Mar, conformada por las empresas Construcciones El Cóndor e Infrared Infraestructures.

¿Qué dijo la ANI de la demanda que perdió por la megavía Antioquia – Bolívar?

Con esto en mente, la ANI emitió este jueves un comunicado detallando que el equipo jurídico está evaluando y revisando el alcance del laudo final para identificar los puntos de aclaración dentro de los términos que da la ley, de cara a presentar una solicitud ante el centro internacional.

Concesión Ruta al Mar entre Antioquia y Bolívar
La concesión buscaba construir doble calzadas entre Antioquia y Bolívar. Foto: Concesión Ruta al Mar

“Posiblemente se solicitará aclaración, corrección o complemento del laudo final proferido por el CIRD”, dijo la entidad en su comunicación y explicó que buscará “correcciones en materia de montos, alcance de condenas, ajustes e identificar contradicciones o ambigüedades que el tribunal deba aclarar”.

De otro lado, la ANI explicó que cuenta con la posibilidad de interponer el recurso de anulación ante el Consejo de Estado, lo cual deberá realizar 30 días después de resolverse la aclaración. Eso sí, aún no confirmó si tomará esta decisión.

Por lo pronto, cerró diciendo que «evaluará la causal de exceso en la fórmula de liquidación y la inclusión de conceptos fuera de la definición contractual de las obligaciones de la ANI«.

Según el laudo conocido esta semana, Colombia deberá pagarle al concesionario más de $3,5 billones por la no resolución de diversos problemas que se presentaron en la carretera, así como por el congelamiento de los peajes que decretó el gobierno Petro en 2023, entre otros factores.

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