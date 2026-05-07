Se acaba pasaje doble para personas en Soacha: Confirman cuándo entran a operar rutas alimentadoras

Uno de los principales problemas de movilidad que ha enfrentado el municipio de Soacha durante los últimos años ha sido su sistema de transporte interno. Aunque TransMilenio opera en el municipio desde hace más de 13 años, miles de ciudadanos aún deben asumir costos adicionales para movilizarse hasta estaciones como San Mateo, desde donde pueden ingresar al sistema masivo de transporte de Bogotá.
En la actualidad, muchos habitantes deben utilizar vehículos de transporte intermunicipal o rutas informales para llegar a las estaciones troncales, situación que incrementa el gasto diario en transporte y afecta los tiempos de desplazamiento. Esta problemática ha sido una de las principales solicitudes de la ciudadanía ante las autoridades locales y regionales.
En ese contexto, la Alcaldía de Soacha confirmó recientemente la firma de un acuerdo que permitirá la circulación de buses alimentadores dentro del municipio. La medida busca mejorar la conexión de varios sectores con el sistema TransMilenio y reducir los costos de transporte para los usuarios.
El convenio fue suscrito entre la Alcaldía Municipal, TransMilenio y la Agencia Regional de Movilidad. Según lo informado por las autoridades, el objetivo es implementar rutas alimentadoras que faciliten el acceso de los habitantes a las estaciones principales del sistema, especialmente a San Mateo, uno de los puntos con mayor flujo de pasajeros en el municipio.
La administración municipal explicó que este proyecto funcionará inicialmente como un plan piloto. De acuerdo con el cronograma preliminar, los buses alimentadores comenzarían a operar durante el segundo semestre de 2026. La intención es evaluar el comportamiento de las rutas, la demanda de usuarios y los impactos en la movilidad local antes de avanzar hacia una implementación más amplia.
¿Por dónde pasarán las rutas alimentadoras en Soacha?
El alcalde de Soacha, Julián Sánchez, conocido como ‘Perico’, señaló que las primeras pruebas piloto se desarrollarán en sectores estratégicos como San Mateo y Ciudad Verde. Estas zonas concentran una alta cantidad de pasajeros que diariamente deben realizar varios transbordos para ingresar al sistema de transporte masivo.
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Según indicó el mandatario, el propósito es que las nuevas rutas permitan una conexión más eficiente con TransMilenio, evitando que los usuarios deban pagar pasajes adicionales para llegar a las estaciones troncales. Esto representaría un alivio económico para miles de familias que diariamente destinan una parte importante de sus ingresos al transporte.
La Alcaldía también explicó que la expansión de las rutas dependerá del avance de las fases II y III de TransMilenio en Soacha, obras que contemplan la ampliación del sistema hasta el Portal El Vínculo. Una vez entren en funcionamiento estos nuevos tramos, se espera habilitar más recorridos alimentadores en distintos sectores del municipio.
Las autoridades consideran que este proyecto podría convertirse en una solución parcial a los problemas históricos de movilidad en Soacha, especialmente en zonas residenciales alejadas de las estaciones principales. Además, se busca reducir la congestión vehicular y mejorar los tiempos de desplazamiento de quienes diariamente viajan entre Soacha y Bogotá.