Megaobra de 3,8 kilómetros que transformará la movilidad en Soacha: Tiempo de viaje reduce 1 hora

La movilidad en Soacha tendrá un cambio relevante que podría beneficiar a miles de ciudadanos. En días recientes, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó a través de su cuenta en la red social X que fueron radicados ante el Ministerio de Transporte los estudios de factibilidad para la construcción de un sistema de cable aéreo en este municipio.
El proyecto culminó su fase de estudios técnicos, desarrollados en conjunto con la Agencia Francesa de Desarrollo. De acuerdo con el mandatario, este proceso tomó cerca de dos años y permitió consolidar un documento que cumple con los requisitos exigidos por la normatividad vigente. La entrega formal incluye información detallada que servirá de base para avanzar hacia las siguientes etapas del proyecto.
¿Cómo será la megaobra del cable aéreo de Soacha?
Según lo expuesto por Rey, el sistema tendrá una extensión aproximada de 3,8 kilómetros y contará con tres estaciones estratégicamente ubicadas entre los sectores de Cazucá y Ciudadela Sucre. Este trazado busca mejorar la conectividad en zonas con dificultades de acceso y alta demanda de transporte.
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Las proyecciones indican que el cable aéreo podría movilizar alrededor de 30.000 pasajeros diarios. Además, se estima una reducción significativa en los tiempos de desplazamiento dentro del municipio, con ahorros de hasta 60 minutos en algunos trayectos, lo que impactaría de forma directa la calidad de vida de los habitantes.
El gobernador precisó que el expediente entregado al Ministerio incluye 12 anexos y más de 2.500 folios, en los que se documentan los aspectos técnicos, financieros y operativos del proyecto. Asimismo, reiteró que el trabajo continuará en coordinación con el Gobierno nacional, en cabeza de la ministra María Fernanda Rojas, con el fin de avanzar en la estructuración definitiva.
Rey también destacó la articulación con la administración municipal de Soacha, liderada por el alcalde Víctor Julián Sánchez. Señaló que este esfuerzo conjunto busca consolidar un sistema de transporte incluyente, con estándares modernos de operación y enfocado en mejorar las condiciones de movilidad en uno de los municipios con mayor crecimiento poblacional del país.