Confirman trazado de nuevo megaproyecto de movilidad en Soacha que mejorará la vida de los ciudadanos

La movilidad en el municipio de Soacha se encamina hacia una transformación estructural con la puesta en marcha del proyecto de cable aéreo, una iniciativa concebida para atender los problemas de desplazamiento que afectan a miles de habitantes, en especial en las zonas de difícil acceso.
El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, y la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, sostuvieron una reunión de trabajo para revisar los estudios de prefactibilidad y factibilidad técnica, financiera y jurídica del proyecto. El encuentro permitió evaluar los avances del trazado, los costos estimados y los esquemas de cofinanciación que requerirá la obra.
El sistema conectará la comuna 4, específicamente el sector de Ciudadela Sucre, con el sector de Terreros, sobre la Autopista Sur, donde se proyecta su integración con el sistema TransMilenio. La articulación con este corredor troncal busca facilitar la conexión y reducir los tiempos de viaje para quienes se desplazan a diario hacia la capital.
El cable aéreo contará con tres estaciones. La primera estará ubicada en la Autopista Sur, en cercanías a la estación Terreros de TransMilenio. La segunda se proyecta en el barrio El Paraíso, en el sector de Corinto, en Altos de Cazucá. La tercera y última estación estará en el barrio Villa Nueva Alta – Ciudadela Sucre. El trazado definido tendrá una longitud aproximada de 3,82 kilómetros, lo que permitirá cubrir uno de los corredores con mayores dificultades de acceso en el municipio.
¿Cómo será el Cable Aéreo de Soacha?
En cuanto a su capacidad operativa, el sistema podrá movilizar cerca de 2.600 pasajeros por hora en cada sentido durante las horas pico. Cada cabina tendrá capacidad para transportar hasta 10 personas. En una primera fase se prevé la entrada en operación de hasta 50 cabinas, mientras que en una segunda etapa la flota podría ampliarse hasta 120 unidades, de acuerdo con la demanda y la consolidación del servicio.
El trazado ya fue definido y el proyecto avanza hacia la estructuración final, etapa en la que se consolidarán los pliegos y se abrirá el proceso de licitación.
El gobernador Rey subrayó que la participación del Gobierno Nacional será determinante para definir el esquema de cofinanciación que haga viable la ejecución del cable aéreo, considerado una de las principales apuestas de infraestructura para mejorar la conectividad y la integración urbana en Soacha.