Revelan nuevos avances del trazado de la línea 3 del metro de Bogotá a Soacha y la fase IV de TransMilenio

Luis Lota, director de la Región Metropolitana Bogotá, reveló que están trabajando de manera articulada con Bogotá, Soacha y Cundinamarca en el diseño de la tercera línea del metro, que iniciará en la ciudad de Soacha e ingresará a Bogotá.
“Actualmente estamos cerrando la fase de prefactibilidad para dar paso a los estudios de factibilidad. Los consultores técnicos que desarrollarán esta etapa ya fueron seleccionados”, señaló Lota.
Cabe señalar que ya se avanzó en el desarrollo del diagnóstico y análisis de información secundaria y cerraron el año con la definición del modelo de red de transporte público, masivo urbano-regional en modo férreo.
De acuerdo con las estimaciones iniciales, se prevé que esta línea sea subterránea y atraviese Soacha, Bosa y llegue a la Calle 26.
¿En qué va el TransMilenio en Soacha?
En cuanto a otro proyecto vital, está la fase IV de TransMilenio, proyecto que se adeltanta junto con la Gobernación de Cundinamarca y la Agencia Regional de Movilidad, la prefactibilidad ya está concluida.
“En las próximas semanas iniciaremos el proceso de socialización con las comunidades para presentar el trazado y las características del corredor”, contó el director.
Este proyecto se articula con el puente sobre el canal Tibanica, una obra largamente esperada tanto por Soacha como por Bogotá. La iniciativa avanza actualmente en los trámites previos a la etapa precontractual, en coordinación con las alcaldías de Soacha y Bogotá, así como con la Gobernación.
Plan de movilidad de Soacha
El directivo también señaló que están en realizando la formulación del Plan de Movilidad de Soacha, que contempla tres tareas centrales. La primera es estructurar la hoja de ruta para los próximos 20 años en materia de movilidad, con énfasis en el fortalecimiento del transporte público y la promoción de la movilidad activa —peatonal y ciclista—, en respuesta a las dinámicas y necesidades de la ciudad.
La segunda tarea es definir el esquema operativo del corredor Soacha–Bogotá–Soacha. Esta semana, precisamente, se desarrollan reuniones de seguimiento para concretar cómo funcionará este corredor estratégico para ambas ciudades. Y, en tercer lugar, evaluar cómo optimizar la operación de las estaciones de TransMilenio ubicadas en Soacha, que hoy hacen parte del sistema de Bogotá.
En términos de inversión, actualmente se estructuran proyectos por cerca de $266.000 millones, de los cuales aproximadamente $180.000 millones corresponden a recursos vinculados a la Región Metropolitana.
Lota agregó: “Es importante señalar que, pese a que los recursos de la Nación no fueron girados oportunamente el año pasado, se logró apalancar la ejecución mediante recursos de 2025 y vigencias futuras, lo que permitió mantener el ritmo de los proyectos”.