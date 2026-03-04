Primicia | IDU confirmó cuándo estará lista megaobra que descongestionará dos avenidas clave del sur de Bogotá

Una de las intervenciones de infraestructura más esperadas en el sur de Bogotá es la construcción de los puentes que conectarán la Autopista Sur con la avenida Bosa y la avenida NQS.
El proyecto se desarrolla en un punto estratégico de la ciudad, donde confluyen altos volúmenes de tráfico provenientes de localidades como Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar, así como de municipios vecinos como Soacha.
La obra contempla la eliminación de los semáforos ubicados sobre la avenida Bosa en su cruce con la Autopista Sur, lo que permitirá un tránsito continuo en este corredor.
Asimismo, se garantizará la conexión y continuidad de la avenida Las Torres, medida que contribuirá a descongestionar una de las intersecciones con mayor carga vehicular del suroccidente de la capital.
El objetivo es optimizar los tiempos de desplazamiento y mejorar la movilidad tanto en sentido norte-sur como en los trayectos hacia el oriente de la ciudad.
El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) dijo en exclusiva a Valora Analitik, que la intervención beneficiará a cerca de 2.849.341 habitantes de las localidades de Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar.
La entidad proyecta que la entrega del proyecto se realizará durante el segundo semestre de 2027. A la fecha, la obra registra avances significativos en su fase de cimentación: ya se han fundido 22 de los 31 dados estructurales contemplados para los cimientos de los puentes.
Según explicó el IDU, estos elementos cumplen una función esencial dentro de la estructura. “Su función es servir como base para la construcción de estribos o pilas, permitiendo la correcta transmisión y distribución de las cargas hacia los pilotes y el suelo. De esta manera, se garantiza la estabilidad y el adecuado comportamiento estructural de toda la infraestructura”, señaló la entidad. Este proceso resulta determinante para asegurar la solidez de la obra y su durabilidad en el tiempo.
Adicionalmente, se han fundido 106 metros cúbicos de concreto correspondientes al puente 2, específicamente en el eje 3, lo que representa un paso clave para continuar con el desarrollo de la cimentación y avanzar en las siguientes etapas constructivas.
Compra de predio clave permitió la aceleración de los puentes vehiculares
Un factor que permitió acelerar el cronograma fue la adquisición de un predio estratégico. El IDU confirmó que, gracias a la gestión institucional, se logró la compra de una parte del predio Almagrario, indispensable para la ejecución del proyecto.
La entrega material del inmueble se concretó el 17 de diciembre de 2025. Posteriormente, se completó su demolición y actualmente se adelantan trabajos coordinados con las empresas de servicios públicos, etapa previa a la entrega formal al contratista encargado de la construcción.
El director del IDU, Orlando Molano, destacó el impacto que tendrá la obra en la calidad de vida de los ciudadanos. “Esto va a aliviar la movilidad de Ciudad Bolívar y, sobre todo, de las personas que transitan y vienen de Soacha, así como de quienes se dirigen hacia el oriente por la Autopista Sur. Es muy importante que mejoremos la movilidad, la seguridad y, en especial, la calidad de vida de todos los bogotanos, para tener una ciudad más conectada”, afirmó.
Con la reciente recepción del último predio pendiente en la intersección —donde existía una mejora por resolver— se completó el 100 % de la disponibilidad predial requerida para el proyecto NQS con Bosa, en cumplimiento de los compromisos adquiridos con el contratista. La demolición de esta estructura se realizará en los próximos días, lo que permitirá consolidar el frente de obra y mantener el ritmo de ejecución previsto.