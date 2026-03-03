Megaobra en Soacha generará caos en Autopista Sur: Entrar a Bogotá demorará hasta 2 horas

La movilidad sobre la Autopista Sur, en jurisdicción del municipio de Soacha, enfrentará una semana de alta exigencia debido al avance de las obras asociadas a la ampliación del sistema TransMilenio. Las intervenciones corresponden a la construcción de un nuevo puente vehicular, estructura que hará parte de las fases 2 y 3 del proyecto de expansión hacia este corredor del sur del área metropolitana.
De acuerdo con la administración municipal, las labores contemplan actividades de mayor complejidad técnica, entre ellas el izaje de vigas, lo que obligará a implementar cierres parciales y ajustes en los planes de manejo de tránsito. Las principales afectaciones se concentrarán en el sentido Girardot–Bogotá, especialmente en el ingreso a Soacha, punto que registra uno de los mayores flujos vehiculares del país.
Las autoridades locales advirtieron que estas restricciones podrían generar congestión prolongada y tiempos de desplazamiento que, en horas de mayor demanda, alcanzarían hasta 120 minutos. En consecuencia, se prevé un impacto significativo para quienes se movilizan diariamente entre Soacha y la capital del país por motivos laborales o académicos.
El alcalde, Julián Sánchez, señaló que el inicio del proceso de izaje marca un momento determinante en la ejecución del proyecto. “Llegamos a uno de los hitos más importantes en el desarrollo de esta infraestructura para la movilidad de los soachunos y las soachunas”, afirmó el mandatario. Asimismo, explicó que el puente permitirá conectar la Comuna 2 con la salida hacia la Autopista Sur en sentido Girardot–Bogotá, mejorando la articulación vial en ese sector estratégico.
¿Cómo será la construcción del puente vehicular en Soacha?
El proyecto contempla la construcción de una estructura de aproximadamente 430 metros de longitud, diseñada para optimizar la conexión entre sectores residenciales y el corredor principal. Esta intervención forma parte del plan de ampliación del sistema de transporte masivo hacia Soacha, municipio que durante años ha enfrentado problemas estructurales de congestión, especialmente en los accesos hacia Bogotá.
Pese a los beneficios proyectados a mediano plazo, la administración reconoció que el proceso constructivo implicará incomodidades temporales. Por ello, recomendó a la ciudadanía planificar los desplazamientos con anticipación, evaluar rutas alternas y ajustar los horarios de salida, en la medida de lo posible.
Una vez concluido, el puente se integrará a la expansión de TransMilenio y contribuirá a mejorar la capacidad de flujo vehicular en el corredor sur. Según la administración municipal, la meta es reducir los tiempos de viaje y fortalecer la conexión con Bogotá, en un tramo que concentra buena parte de la dinámica económica y social entre ambos territorios.