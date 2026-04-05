TransMilenio y vía Bogotá–Girardot: ¿Quién responde por las obras en Soacha?

Las intervenciones que se adelantan en el municipio de Soacha han generado inquietudes entre los ciudadanos, especialmente por la coincidencia de dos frentes de obra: las fases II y III de TransMilenio y los trabajos asociados a la Unidad Funcional 8 del proyecto de ampliación de la vía Bogotá–Girardot. Aunque ambos proyectos comparten tramos, responden a responsabilidades distintas, lo que ha dado lugar a confusiones sobre su alcance, ejecución y manejo operativo.
Para aclarar este panorama, Fabián Lacouture, director senior técnico de la Concesión Vía Sumapaz, explicó en Valora Analitik las diferencias entre las obras que ejecuta la concesión y aquellas que corresponden al sistema TransMilenio, así como el estado actual de la Unidad Funcional 8 y las intervenciones previstas.
De acuerdo con Lacouture, la Unidad Funcional 8 hace parte del corredor vial Bogotá–Girardot y comprende un tramo específico dentro del municipio.
“La Unidad Funcional 8 hace parte del corredor Bogotá–Girardot. Para contextualizar, este tramo va desde el puente peatonal de La Despensa hasta antes del viaducto del Muña”, explicó Lacouture.
Este segmento fue uno de los primeros en ser ejecutados por la concesión y, según lo estipulado en el contrato, ya finalizó su fase constructiva. En la actualidad, la responsabilidad del concesionario se concentra en la operación y el mantenimiento de la infraestructura, una obligación que se extenderá hasta el año 2046.
“Esta fue la primera unidad funcional que terminamos dentro del contrato de concesión. Desde entonces, nuestra labor es operarla y mantenerla, al igual que el resto del corredor, hasta 2046”, señaló.
Interferencia con las obras de TransMilenio
Uno de los puntos que ha generado mayor confusión es la zona conocida como “el tropezón”, donde confluyen la calzada exclusiva de TransMilenio y la calzada mixta. Allí se evidencia la superposición de proyectos.
“Hay un punto donde se reduce la calzada porque termina el carril de TransMilenio; ese sector es conocido como el ‘tropezón’. Desde allí hasta el sector de El Vínculo es donde se desarrolla la fase III de TransMilenio”, indicó Lacouture.
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En ese tramo, las obras no están bajo la responsabilidad de la concesión Vía Sumapaz. Se trata de un proyecto independiente, liderado por la Empresa Férrea Regional, que busca extender la infraestructura del sistema de transporte masivo.
“La fase III de TransMilenio no es ejecutada por la concesión. Es un proyecto a cargo de la Empresa Férrea Regional, que se encarga de extender la calzada exclusiva hasta El Vínculo”, precisó.
Intervenciones pendientes y mantenimiento
En cuanto a posibles obras adicionales, Lacouture aclaró que la concesión no tiene compromisos constructivos pendientes en ese sector una vez finalicen las obras de TransMilenio.
“No hay obras nuevas por ejecutar por parte de la concesión en ese tramo. Nuestra función es mantener la infraestructura existente”, afirmó.
Sin embargo, sí están contempladas intervenciones periódicas de mantenimiento, necesarias para garantizar las condiciones de la vía.
“Dentro de nuestras obligaciones está realizar mantenimientos mayores del pavimento. Esto implica reemplazar la capa existente cuando se cumple su vida útil o cuando los indicadores técnicos lo exigen”, explicó.
Estas actividades responden a un esquema de gestión basado en estándares de calidad y desempeño, que obliga a la concesión a intervenir la vía de manera programada.
Trabajos previstos para 2026
Para el año en curso, la concesión tiene previstas intervenciones en sectores específicos de la Unidad Funcional 8 que no están afectados por las obras de TransMilenio.
“Este año realizaremos mantenimientos mayores en los tramos donde seguimos operando: entre La Despensa y el ‘tropezón’, y entre El Vínculo y antes del viaducto del Muña”, detalló Lacouture.
Estas intervenciones obedecen al desgaste natural del pavimento, considerando que su construcción se realizó entre 2018 y 2019.
“Ya han pasado cerca de siete años desde la ejecución de estas obras, por lo que es necesario rehabilitar el pavimento para mantener los niveles de servicio”, indicó.
Actualmente, la concesión adelanta evaluaciones técnicas para definir con precisión los puntos que serán intervenidos.
“Estamos midiendo los indicadores de estado del pavimento para determinar exactamente en qué tramos se requiere la intervención. Esa información será comunicada oportunamente a la comunidad”, señaló.
Estrategia para mitigar el impacto en la movilidad
Conscientes de las afectaciones que pueden generar estas obras, las autoridades han definido estrategias para reducir su impacto, especialmente en zonas urbanas.
“En el sector urbano de Soacha, los trabajos se realizarán en horario nocturno, con el fin de minimizar las afectaciones en la movilidad”, explicó Lacouture.
En contraste, en áreas rurales como el entorno del embalse del Muña, las condiciones permiten una mayor flexibilidad en los horarios de trabajo.
“En la zona cercana al embalse, donde el flujo vehicular es menor, se podrá trabajar tanto de día como de noche”, agregó.
Asimismo, destacó que en varios de estos tramos existen tres carriles por sentido, lo que facilita la ejecución de obras sin afectar de manera significativa la circulación.