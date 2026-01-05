Vía Bogotá – Girardot tuvo gran cambio que facilitará la movilidad: Tiempo de viaje será más corto

La vía Bogotá–Girardot fue objeto de una serie de medidas operativas el pasado 4 de enero de 2025, orientadas a mejorar las condiciones de movilidad en uno de los corredores más transitados del país durante las temporadas de alto flujo vehicular. Con el objetivo de mitigar las congestiones recurrentes y facilitar el retorno de miles de viajeros hacia la capital, las autoridades implementaron un plan especial que buscó optimizar la capacidad de la carretera en puntos críticos.
De acuerdo con lo informado por la concesión Vía Sumapaz, en articulación con la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA), se puso en funcionamiento un contraflujo entre el municipio de Melgar y el sector de Boquerón, específicamente en el tramo conocido como la Nariz del Diablo. Esta zona ha sido históricamente identificada como uno de los principales cuellos de botella de la vía, debido a su topografía y al alto volumen de vehículos que la atraviesan, especialmente en los planes retorno.
La estrategia consistió en habilitar tres carriles en sentido hacia Bogotá, lo que permitió ampliar de manera temporal la capacidad vial y reducir los tiempos de desplazamiento para los conductores que regresaban a Cundinamarca. Esta medida se aplicó como respuesta al incremento significativo del tránsito registrado durante el primer fin de semana del año y, según las autoridades, su balance fue positivo en términos de fluidez y control del tráfico. Por esta razón, se prevé que el contraflujo vuelva a implementarse durante el plan retorno del festivo de Reyes, programado para el fin de semana del 12 de enero, cuando nuevamente se espera un alto volumen de vehículos en este corredor.
Las decisiones adoptadas en la vía Bogotá–Girardot se suman a los esfuerzos adelantados en otros puntos estratégicos de la región, como la Autopista Sur. Precisamente, frente al comportamiento de la movilidad registrado el pasado 4 de enero en este eje vial, especialmente en el tramo comprendido entre el peaje de Chusacá y el sector de Bosa Estación, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, destacó el trabajo de las autoridades locales. El mandatario agradeció la labor de la Secretaría de Movilidad del municipio, señalando que, pese a las dificultades que representan las obras en ejecución sobre la Autopista Sur, se logró una gestión relevante para atender el alto flujo vehicular. Asimismo, expresó su expectativa de que el reciente periodo decembrino haya sido el último con este corredor en construcción, lo que abriría la puerta a una movilidad más estable en el futuro.
¿Cómo beneficia esta decisión a los viajeros en la vía Bogotá – Girardot?
La implementación del contraflujo en la vía Bogotá–Girardot representa un alivio significativo, en especial durante las horas de mayor demanda. Al contar con más carriles en un solo sentido, se reduce la presión sobre la infraestructura existente y se minimizan las demoras asociadas a la congestión, lo que se traduce en viajes más previsibles y seguros.
No obstante, las autoridades viales reiteraron que el éxito de estas medidas depende en buena parte del comportamiento de los conductores. Por ello, hicieron un llamado a asumir una conducción responsable, mantener la calma durante el recorrido y respetar los límites de velocidad establecidos. También insistieron en la importancia de acatar las señales y las indicaciones de los agentes de tránsito dispuestos a lo largo del corredor, quienes cumplen un papel clave en la regulación del flujo vehicular y en la prevención de incidentes.
Adicionalmente, se recomendó a los viajeros verificar con anticipación que cuenten con saldo suficiente en el tag de peaje electrónico, lo que facilita el uso de los carriles exclusivos y contribuye a una circulación más eficiente en las estaciones de recaudo. Finalmente, se enfatizó en la necesidad de mantenerse informados a través de los canales oficiales, donde se actualiza de manera permanente el estado de las vías, los horarios de operación del contraflujo y cualquier novedad relevante.