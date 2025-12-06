Unidad Funcional 2 de megavía Bogotá-Girardot no necesita obra a corto plazo: Vía Sumapaz

Luego de haber puesto en funcionamiento el tercer carril y habilitar plenamente la megavía Bogotá – Girardot en abril de este año, la concesión Vía Sumapaz reveló cómo avanza la operación y cuáles serán los siguientes pasos después de la finalización de las grandes obras.
Para eso, Valora Analitik conversó con Laurent Cravois, director ejecutivo de Vinci Highways para América Latina y CEO de Vía Sumapaz, quien aseguró que todas las unidades funcionales en construcción quedaron terminadas, y que tras los procesos de verificación por parte del interventor de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la vía está completamente abierta y en uso, con pendientes únicamente “observaciones menores” que no afectan la movilidad.
“Ya con esta configuración hemos pasado varios puentes, incluida la semana de receso en octubre, y es una satisfacción muy grande para los usuarios y para nosotros ver cómo desde el peaje de Chusacá hasta llegar son menos de dos horas, siempre respetando los límites de velocidad”, señaló Cravois.
Además, mencionó la recuperación del tráfico por la vía, el cual había caído en un 40 %. “Notamos los resultados de tráfico y son muy satisfactorios (…). Es una infraestructura de clase mundial”.
¿Qué viene para la Unidad Funcional 2?
Uno de los interrogantes que ha rodeado el proyecto tiene que ver con la Unidad Funcional 2, un tramo del contrato cuya ampliación quedó suspendida.
“Contratamos un estudio de análisis de tráfico que demostró que a corto plazo no se necesitaba añadir capacidad en este trozo de la carretera, y que no se verán trancones y problemas de capacidad antes de muchos años”.
Y agregó: “El contrato todavía las prevé, estamos tratando de buscar una solución con la ANI para ver cómo hacemos”.
Por otra parte, la compañía que opera en Colombia, Brasil y Perú, sostuvo que el foco inmediato del grupo en Colombia es terminar completamente la fase contractual de construcción, cerrar observaciones y consolidar el mantenimiento del corredor.
Por último, el director concluyó que Brasil es su mercado más dinámico, por lo que está viendo una renovación de contratos de concesiones y buscando acuerdos con el Gobierno para nuevos proyectos. “Hay un número importante de proyectos que vienen del mercado, más de 10 a nivel federal, otros a nivel estatales”.