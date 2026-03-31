Movilidad en la vía Bogotá- Girardot tendrá habilitaciones clave; así está el paso por Melgar

Con el propósito de garantizar una movilidad fluida en el corredor vial Bogotá–Girardot durante la temporada de Semana Santa, la Concesión Vía Sumapaz implementó un plan operativo orientado a optimizar el tránsito y reducir los tiempos de desplazamiento en uno de los ejes viales más relevantes del país.
De acuerdo con las proyecciones de la concesión, se estima que más de 650.000 vehículos se movilizarán por esta vía durante la Semana Mayor. Este corredor conecta a Bogotá con el sur de Colombia y atraviesa 13 municipios, lo que incrementa su importancia estratégica en temporadas de alto flujo vehicular.
Para atender esta demanda, se desplegará un dispositivo especial de control y acompañamiento en carretera. Más de 150 uniformados de la Policía de Tránsito y Transporte estarán a cargo de regular la circulación y garantizar el cumplimiento de las normas. Adicionalmente, se dispondrá de 24 unidades de atención de emergencias, lo que representa un incremento del 40 % frente a la operación habitual en temporada baja. Estas unidades estarán distribuidas a lo largo del corredor para atender de manera oportuna cualquier eventualidad.
Uno de los puntos críticos identificados es el paso por el municipio de Soacha, donde históricamente se presentan congestiones. Con el fin de mitigar este impacto, se adoptarán medidas operativas específicas, entre ellas la habilitación temporal del carril exclusivo de TransMilenio para el tránsito de vehículos particulares y la puesta en funcionamiento de un tercer carril. Estas acciones se ejecutarán en coordinación con la Secretaría de Movilidad del municipio, con el objetivo de mejorar el flujo vehicular en este tramo.
En materia de control, la concesión hizo énfasis en el respeto por los límites de velocidad establecidos en los distintos sectores del corredor. Dado que existen tramos con variaciones en las condiciones de circulación, se recomienda a los conductores atender la señalización para evitar sanciones y, sobre todo, contribuir a la seguridad vial.
¿Cómo será la movilidad en Melgar tras las recientes inundaciones?
Frente a la emergencia registrada recientemente en el municipio de Melgar, Tolima, la concesión informó que se han adelantado labores para restablecer la normalidad en la vía. Hernán Alarcón, director de operaciones de la Concesión Vía Sumapaz, explicó que la situación ha sido controlada y que el paso urbano se encuentra habilitado.
“La inundación fue mitigada y, en el paso urbano, las condiciones ya son aptas para la circulación. Se realizaron labores de limpieza en la zona. En cuanto a la variante externa de Melgar, continuamos trabajando en la remoción de material en el único punto donde actualmente se mantiene restricción a un carril, con el fin de restablecer el tránsito en su totalidad lo antes posible”, señaló el funcionario.