Lluvias generan afectaciones en la vía Bogotá–Girardot, con paso desviado en Melgar

Las lluvias de las últimas horas han generado afectaciones puntuales en el corredor vial entre Bogotá y Girardot, especialmente en el sector de Melgar, donde se registra presencia de agua y material sobre la vía.
De acuerdo con el reporte de los operadores del corredor, como medida preventiva la movilidad en sentido Bogotá–Girardot está siendo gestionada a través del paso urbano de Melgar, mientras se adelantan labores de verificación y limpieza en la zona.
En otros puntos de la vía también se desarrollan trabajos de limpieza y monitoreo, tras algunas novedades derivadas de las precipitaciones recientes. Sin embargo, el corredor continúa operando sin restricciones al tráfico.
Las autoridades indicaron que el control de la vía se mantiene desde el Centro de Control de Operaciones, con seguimiento permanente para priorizar la seguridad y la movilidad de los usuarios.
En ese contexto, se recomendó a los conductores transitar con precaución, respetar la señalización y atender las indicaciones del personal en carretera, ante posibles cambios en las condiciones de la vía.
Cabe mencionar que la zona ha estado afectada por las fuertes lluvias. En la madrugada de este lunes 30 de marzo aumentó el caudal en varias quebradas (La Melgara, La Longaniza y La Chicha) provocando inundaciones y evacuaciones en distintos sectores del municipio.