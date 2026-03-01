Datacrédito sacó soluciones para ciudadanos que están ‘apretados’ financieramente

DataCrédito Experian ha destacado que cerca del 70 % de los colombianos ha tenido acceso al menos una vez a un producto financiero, lo que representa aproximadamente 33,2 millones de personas.
Este dato evidencia que el crédito forma parte del día a día de la población y cumple un rol clave en el desarrollo económico individual y familiar. Sin embargo, el acceso a crédito no elimina la posibilidad de enfrentar dificultades financieras.
Situaciones como la pérdida de empleo, cambios en el entorno laboral, gastos imprevistos, entre otros, pueden desajustar el presupuesto y obligar a replantear las finanzas personales.
Por tanto, el crédito puede ser un aliado para recuperar la estabilidad, siempre y cuando se use de manera informada y responsable. La diferencia entre una solución y un problema radica en elegir el producto adecuado y en tomar decisiones basadas en educación financiera.
Es importante tener en cuenta que el sistema crediticio colombiano es amplio y diverso. Existen opciones ofrecidas por la banca tradicional, fintech, cooperativas y comercios, cada una diseñada para responder a distintos perfiles, niveles de ingreso y momentos de vida. Comprender que no todos los créditos cumplen la misma función es el primer paso para tomar una decisión acertada.
¿Qué alternativas da Datacrédito para quienes se encuentran ‘apretados’ financieramente?
Los créditos de bajo monto o microcréditos, por ejemplo, están orientados a cubrir necesidades inmediatas o apoyar pequeños emprendimientos. Sus plazos cortos y cuotas ajustadas permiten un manejo más controlado del endeudamiento, especialmente útil para personas con ingresos variables, como independientes o trabajadores informales.
Por su parte, las compras financiadas directamente en comercios o empresas de servicios facilitan el acceso a bienes esenciales —como tecnología, electrodomésticos o planes de comunicación— mediante pagos periódicos, sin exigir grandes desembolsos iniciales.
Más allá de la oferta disponible, la educación financiera es el elemento que permite aprovechar el crédito de forma saludable. Conocer la situación financiera personal, entender la capacidad real de pago y planificar con anticipación son prácticas esenciales.
En este sentido, plataformas como Midatacrédito brindan herramientas clave para consultar el historial crediticio, conocer el puntaje, activar alertas contra posibles fraudes y acceder a contenidos educativos que facilitan la toma de decisiones informadas.
Desde Datacrédito destacan que una gestión responsable del crédito implica comparar condiciones, evaluar el impacto de las cuotas en el presupuesto mensual y mantener hábitos de pago constantes. De esta manera, el crédito deja de ser una fuente de preocupación y se convierte en un instrumento estratégico que acompaña cada etapa de la vida financiera.