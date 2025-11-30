Si hay un dato que define muy bien su perfil financiero, ese el historial crediticio. Se trata de un registro detallado que incluye información respecto al manejo que le ha dado el usuario a sus compromisos con las entidades bancarias y otras asociadas al sector.
Para hacerse una idea, en este se pueden encontrar datos respecto a la gestión de deudas, tarjetas de crédito, préstamos, entre otros. En otras palabras, es como una especie de ‘hoja de vida’ financiera, que es utilizada por las instituciones de la banca para evaluar su confiabilidad antes de otorgarte un nuevo producto.
Alrededor de este documento, suele girar un mito y es la creencia de que consultar este historial o compararlo entre varias entidades bancarias afecta negativamente el puntaje en las centrales de riesgo. Pero, ¿qué tan cierto es?
¿Verdadero o falso?
La respuesta a grandes rasgos es que esta creencia es falsa. Consultar este registro no tiene un impacto en la calificación, solo deja huellas informativas.
«Durante años se ha repetido, sin ningún fundamento técnico, que consultar el historial, ‘baja puntos’. Las centrales de riesgo han sido explícitas: ninguna consulta, de ningún tipo, afecta el puntaje. Las huellas solo son registros informativos», explicó Martín Oviedo, director de Habi Capital.
De acuerdo con el experto, el problema es que este temor termina beneficiando únicamente a las entidades financieras. Esto debido a que, sin comparación, los clientes no pueden conocer si existen mejores tasas, plazos o condiciones, y las instituciones no se ven obligadas a competir por ofrecer mejores alternativas.
Lo que debe saber sobre el historial crediticio
Lo primero que debe saber es que cualquier persona puede consultar gratis su reporte de crédito una vez al mes a través de plataformas como Datacrédito.
En ese sentido, Habi Capital explica que entre los factores determinantes que realmente afectan el puntaje, están el cumplimiento de pagos, donde las moras superiores a 30 días afectan significativamente esta calificación. A eso se le suman otros factores como el uso del cupo de crédito en productos rotativos, la antigüedad del historial y la formalización de ingresos.
Oviedo destacó que mejorar esta puntuación comienza por conocerlo. «No se puede mejorar lo que no se entiende. Después, adoptar hábitos sencillos: pagar a tiempo, mantener bajo el endeudamiento y por supuesto, no temer a comparar», añadió.