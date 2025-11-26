Parque de diversiones en Bogotá anunció cambio en diciembre: Así será la transformación

Salitre Mágico presentó oficialmente la programación de su Festival de Navidad 2025, una propuesta que marcará el inicio de las celebraciones de fin de año en Bogotá. La iniciativa está orientada a ofrecer espacios familiares mediante actividades temáticas y una oferta de entretenimiento pensada para quienes buscan compartir tiempo de calidad durante la temporada decembrina.
El festival se desarrollará del 29 de noviembre de 2025 al 12 de enero de 2026 y contará con la transformación total del parque en un escenario inspirado en los elementos más representativos de la época. Durante este periodo, los asistentes encontrarán ambientes intervenidos con iluminación especial, zonas con nieve artificial y una ruta de experiencias en la que participan personajes icónicos de la Navidad.
Según explicó Néstor Bermúdez, director general de Salitre Mágico, uno de los propósitos centrales del festival es fortalecer el valor emocional asociado a la Navidad y generar un entorno donde niños, jóvenes y adultos puedan reconectarse con los símbolos tradicionales de la época. Bermúdez señaló que esta edición del festival busca promover experiencias que incentiven la cercanía, el encuentro y el disfrute colectivo, elementos que el parque considera fundamentales para preservar las costumbres propias de esta celebración.
¿Qué actividades tendrá el parque de diversiones en época de Navidad?
El Festival de Navidad ofrecerá varias actividades que complementan el recorrido general del parque y que están diseñadas para involucrar a diferentes públicos. Entre ellas se encuentran talleres de decoración de galletas, espacios para preparar masmelos y zonas destinadas a la elaboración de figuras alusivas al invierno. Estas propuestas tienen como propósito recuperar prácticas que suelen reunir a distintas generaciones alrededor de actividades simples, pero con un valor significativo en el contexto de las celebraciones decembrinas.
Una de las novedades operativas para esta temporada será la extensión del horario durante el mes de diciembre. El parque abrirá sus puertas hasta las 9:00 p. m., lo que permitirá a los visitantes disfrutar de los espectáculos nocturnos y de la iluminación especial instalada para la ocasión. Desde el 26 de diciembre y hasta la clausura del festival, el horario se ajustará hasta las 7:30 p. m., en línea con la operación habitual durante los primeros días del año.
Adicionalmente, la administración confirmó el fortalecimiento de los protocolos de operación y seguridad con el fin de ofrecer una visita tranquila y bien organizada. Estas medidas buscan garantizar que los asistentes disfruten de una experiencia adecuada a las expectativas de un evento que se ha posicionado como una de las alternativas destacadas de la temporada navideña dentro de la ciudad.