Salitre Mágico tendrá importante expansión: Se tomará espacio muy reconocido sobre la Av. 68

Salitre Mágico dio a conocer su plan de remodelación que implica la expansión a un importante lote ubicado al lado del parque, sobre la Avenida 68.
De acuerdo con la firma, la remodelación implica una ampliación del 30 %, con lo que se espera también un aumento de la oferta de servicios de entretenimiento que, de momento, ofrece el parque.
Informó Salitre Mágico que incorporará el terreno donde antes operaba Cici Aquapark. Con esto se convertirá la zona de entrenamiento en un complejo de más de 9.000 m².
“Esta área estará distribuida en tres grandes zonas: la primera estará dedicada a exhibiciones temáticas, con experiencias que cambiarán constantemente. La segunda zona será un gran corredor gastronómico de 3.000 metros cuadrados, pensado para ofrecer una amplia variedad de comidas y bebidas, ideal para familias y grupos de amigos que busquen pasar el día completo en el parque. Por último, la tercera zona estará enfocada en juegos de destrezas e interacción, con maquinas de video, simuladores, muros de escalar y espacios de habilidad, diseñados para traer a niños como adultos”, dijo el parque.
El proyecto de Salitre Mágico se desarrolla en coordinación con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) bajo la figura de asociación público-privada, y contempla una inversión superior a los US$40 millones.
Con esto, el parque, la remodelación y ampliación generarán más de 600 empleos directos y 900 indirectos, con un impacto fiscal estimado en $175.000 millones en impuestos para Bogotá.
Más detalles de la expansión de Salitre Mágico
Con la expansión de Salitre Mágico, se adecuará una plaza multipropósito al aire libre para espectáculos y actividades deportivas, junto con zonas de juegos infantiles, espacios biosaludables, locales comerciales, cicloparqueaderos-
“Esta nueva zona nos permitirá complementar la oferta de servicios del parque con juegos de habilidad y destreza para toda la familia”, afirmó Néstor Bermúdez, director general de Salitre Mágico.
El parque cada año recibe cerca de 800.000 visitantes y, con el anuncio, se consolida “como un espacio incluyente, comprometido con la comunidad y con la generación de oportunidades”.
Recomendado: Ya está al aire la montaña rusa de Salitre Mágico, Drakko
Hay que tener en cuenta que, durante sus temporadas altas, Salitre Mágico llega a generar más de 1.400 empleos entre directos e indirectos, “confirmando su papel como uno de los motores sociales más importantes en el ámbito del entretenimiento bogotano especialmente con lo relacionado con la generación de primer empleo para muchos jóvenes de la ciudad”.