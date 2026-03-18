De la Espriella anuncia que su campaña en primera vuelta no recibirá apoyo de ningún partido político tradicional

Por medio de un comunicado, Abelardo De la Espriella dio a conocer que su campaña por la Presidencia de Colombia no recibirá el apoyo de ningún partido político tradicional.
El candidato dejó claro: “La alianza más importante la hicimos nosotros ya con el pueblo colombiano y con Dios. La única manera de cambiar a Colombia, transformarla y llevarla a un lugar de grandeza que se merece es siendo completamente independientes”.
A su vez, De la Espriella aseguró que no han recibido financiación de los “grandes grupos económicos y de poder”.
Lo anterior tuvo como pie que, durante cuatro meses, “líderes de la vieja política tocaron la puerta del candidato presidencial buscando sumarse a la campaña. La respuesta fue la misma en todos los casos: no”.
La aceptación del candidato sigue creciendo entre las masas. Según la última encuesta de AtlasIntel, este derrotaría a Iván Cepeda en segunda vuelta, obteniendo 43,5 % de intención de voto, mientras que el candidato del oficialismo alcanzaría 39,2 %.
Por otra parte, entre las propuestas que se han conocido de los candidatos, las más reciente de Abelardo De la Espriella se relaciona con un recorte al Estado, una medida que, dicho por él, mejoraría la eficiencia del gasto en el país y destinaria más recursos al fomento de la inversión del capital privado.
Según el candidato a la presidencia, esta decisión tendría efectos positivos, siendo el ahorro estatal uno de los más importantes.