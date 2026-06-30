De la Espriella inicia «empalme anticorrupción»: pone la lupa sobre contratación en Gobierno Petro

Rodrigo Lara, designado ministro del Interior del gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, anticipó cómo se desarrollará el empalme con la administración saliente.
Las reuniones comenzarán este 30 de junio y estarán lideradas por De la Espriella y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo. Lara aseguró que desde enero el equipo de transición ha recopilado información preliminar para «llevar un proceso muy serio» y lanzó una advertencia sobre la contratación de última hora en varias entidades del Estado.
«Le pediremos al contralor y al procurador que tomen cartas en el asunto porque podría existir un posible detrimento patrimonial, dada la premura y el carácter intempestivo de esta contratación, que no se justifica por sus montos», afirmó Lara en entrevista con Blu Radio.
Entre los casos mencionó al Ministerio de la Igualdad, al señalar que estaría reubicando funcionarios de su planta en otras entidades del Estado. «Para nosotros eso es una burla a la Corte Constitucional», sostuvo.
También cuestionó que el Ministerio de Defensa tenga previsto contratar cerca de $13 billones en equipos militares durante los últimos días del actual gobierno. Asimismo, aseguró que en la Unidad Nacional de Protección (UNP) se estaría buscando vincular a 6.000 hombres.
La relación en el Congreso
El próximo ministro también trazó la hoja de ruta de la relación entre el Gobierno y el Congreso. En entrevista con El Espectador aseguró que durante la administración «no va a haber pactos ocultos ni comisionamientos para acceder a recursos o proyectos del Gobierno nacional a cambio de votaciones específicas».
«Aquí todo tiene que ser transparente y hacerse sobre la mesa. Paralelamente, vamos a desarrollar herramientas anticorrupción muy poderosas», afirmó.
Según explicó, una de esas estrategias será la creación de delegados del Gobierno encargados de coordinar asuntos de seguridad, información regional, inteligencia, interlocución con las entidades territoriales y revisión de actos administrativos que puedan presentar irregularidades.
Además, anunció la creación de un bloque de búsqueda anticorrupción, adscrito directamente a la Presidencia de la República, con el propósito de detectar irregularidades desde el propio Ejecutivo antes de que intervengan los organismos de control.
Ese bloque contará con un cuerpo transversal de inspección conformado por funcionarios de libre nombramiento y remoción, y estará acompañado por mecanismos de vigilancia ciudadana para supervisar la ejecución de obras públicas y evitar la proliferación de «elefantes blancos».
Críticas a la JEP
Consultado sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Lara aseguró que el Gobierno estará dispuesto a escuchar todas las posiciones, pero reiteró que espera mayores resultados por parte del tribunal.
«Este es un gobierno que respeta la separación de poderes y el Estado de Derecho. Sin embargo, todos los colombianos estamos esperando resultados por parte de la JEP. El componente de verdad es importante para el cierre del conflicto, pero también lo es la justicia retributiva», afirmó.
Añadió que, en su opinión, las sanciones impuestas por la JEP, especialmente en los casos relacionados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, «no han dejado satisfecho al pueblo colombiano».
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