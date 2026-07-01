De la Espriella prepara decreto para citar a Asamblea de Ecopetrol: busca cambiar Junta y presidente

José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, dijo que el primer decreto que se expedirá en el gobierno de Abelardo de la Espriella en materia energética será citar a una Asamblea de Ecopetrol para cambiar su Junta Directiva y sacar a Ricardo Roa de la presidencia.
Aunque el Gobierno es el accionista mayoritario de la petrolera, la Junta no puede ser reemplazada por decreto. De acuerdo con los estatutos de Ecopetrol, sus integrantes son elegidos por la Asamblea de Accionistas y, posteriormente, corresponde a la Junta Directiva designar o remover al presidente de la empresa.
Una vez se produzca esa eventual recomposición, el nuevo órgano tendría la facultad de nombrar al próximo presidente de Ecopetrol.
Joaquín Gutiérrez dentro del sonajero
En los círculos cercanos al presidente electo ha comenzado a sonar el nombre de Joaquín Gutiérrez Caballero como uno de los posibles candidatos para asumir ese cargo.
Es administrador de empresas y ha acompañado al hoy mandatario durante más de dos décadas en proyectos empresariales y políticos. En 2006 llegó como subgerente de la firma De la Espriella Lawyers, después de haber sido asesor del entonces fiscal general Mario Iguarán. Durante la campaña presidencial se desempeñó como jefe de campaña y coordinó la estrategia política y operativa que llevó a De la Espriella a la Casa de Nariño.
Gutiérrez también ha tenido actividad política. En 2011 fue candidato a la Gobernación del Magdalena por el Partido de la U y ha estado vinculado a campañas del uribismo, entre ellas las de Óscar Iván Zuluaga en 2014 y Iván Duque Márquez en 2018.
En el ámbito empresarial, figura como accionista y representante de compañías de los sectores de la salud, la construcción y los servicios.
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