De SEO a GEO: el nuevo reto para las marcas en la era de la inteligencia artificial según experto

Según un informe de eMarketer citado por Wall Street Journal, se espera que en 2025 Google pierda por primera vez en 15 años más del 50 % de su participación en el mercado publicitario, debido al creciente uso de la inteligencia artificial (IA).
Revela el estudio que los usuarios prefieren obtener respuestas rápidas, claras y sin tener que navegar por múltiples enlaces. En este nuevo escenario, herramientas como ChatGPT, Perplexity y otras plataformas de inteligencia artificial están ganando terreno como fuentes principales de consulta en línea. De hecho, ChatGPT cuenta con más de 400 millones de usuarios activos semanalmente, según datos de febrero de 2025 (Reuters, 2025).
Frente a esa situación, Isaac Castejón, experto en inteligencia artificial y transformación digital, señala que “el desafío hoy no es solo posicionarse en Google, sino lograr que las inteligencias artificiales integren tu contenido para ofrecer respuestas claras y útiles a los usuarios”.
Y agrega que, “en menos de dos años, todos los roles de todas las empresas usarán la IA de alguna forma. El impacto será de los más grandes de la historia”.
No obstante, también señala unos retos que deben enfrentar al involucrar la IA:
- El cambio de mentalidad requerida para saber cuándo y dónde aplicar la IA
- Poder darle el contexto adecuado a la IA: Explicarle a la IA la empresa, la marca, los productos o el detalle del problema que enfrentan es clave para obtener respuestas que en realidad ayuden.
- Las alucinaciones de la IA: La IA no es infalible y en ocasiones inventa información que parece muy real. Esto implica que no se puede confiar del todo en la IA y eso dificulta su adopción.
¿SEO o GEO?
Castejón señala que este cambio en la manera de buscar información plantea una pregunta crucial para las empresas y marcas que tienen presencia en internet: ¿Sigue siendo relevante invertir en estrategias tradicionales de SEO o ha llegado el momento de apostar por el GEO (Optimización para Motores Generativos)?
“El SEO tradicional, que busca aparecer en los primeros resultados de Google, podría estar perdiendo efectividad a medida que menos usuarios utilizan el buscador como antes”, puntualiza.
Cabe resaltar que, según una investigación reciente del Pew Research Center, los resúmenes de búsqueda generados por IA de Google han afectado significativamente el tráfico web.
Varios estudios independientes también han encontrado caídas en la tasa de clics, que varían entre el 15 % y el 35 %.
Para el experto, el GEO propone un enfoque distinto: crear contenido claro, confiable y útil, pensado para que las inteligencias artificiales lo reconozcan y lo usen directamente para responder las preguntas de las personas.
Claves para que las marcas sean reconocidas por plataformas de IA
En este sentido, recomienda tres claves para que las marcas logren ser mencionadas y reconocidas por las plataformas de IA:
- Aprovechar el PR y las fuentes de autoridad: Como la IA consulta varias fuentes, es clave que el contenido esté en sitios de confianza como medios o blogs especializados. Así, se considera más relevante y confiable, y aumenta las posibilidades de que lo use para responder las preguntas de los usuarios.
- Asegurarse de que la marca esté respaldada por premios y reseñas en plataformas relevantes: aumenta la probabilidad de que la IA lo reconozca como una fuente confiable y relevante, ya que estas menciones actúan como señales de autoridad.
- Crear contenido que responda directamente a las preguntas frecuentes de los usuarios: Las IA prefieren respuestas claras y directas. Por eso, crear contenido que responda las preguntas más comunes de manera simple y estructurada aumenta las probabilidades de que la IA, lo use como respuesta rápida.
«Estamos presenciando el fin del actual modelo de negocio de Google. Esto no significa el fin de Google en sí, pero exige una transformación significativa que deberán gestionar con gran habilidad”, expresa, Castejón.
Además, hace énfasis en que es fundamental que las empresas no solo creen contenido, sino que también estén atentas a cómo las nuevas formas de búsqueda con inteligencia artificial están cambiando la manera en que las personas encuentran y consumen información.
“Antes, el éxito se medía principalmente por la cantidad de visitas que recibía una página desde Google. Pero ahora, con plataformas como ChatGPT o Perplexity, muchas personas obtienen respuestas directas sin entrar a un sitio web”.
Asimismo, concluye afirmando que, “a corto plazo, vamos a ver nuevas herramientas que ayuden a las marcas a posicionarse en las IAs, pero es probable que el mercado se demore en adaptarlas. A largo plazo vamos a ver el desarrollo de un nuevo mercado y de la disrupción del modelo de negocio actual de Google y Bing. Esto no quiere decir que será el fin de Google, solo quiere decir que tendrá que adaptar su modelo de negocio para mantenerse como líder del mercado”.