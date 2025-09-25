Decameron cierra uno de sus principales hoteles en San Andrés por fallas en infraestructura: Esto pasará con los huéspedes

Por medio de un comunicado oficial, la cadena hotelera Decameron informó que cerrará temporalmente el Hotel Aquarium, ubicado en la isla de San Andrés. La medida se adoptó tras conocerse los resultados preliminares de un estudio de ingeniería que identificó anomalías en la infraestructura del establecimiento, lo que llevó a la empresa a tomar una decisión basada en criterios de prevención y seguridad.
De acuerdo con la información divulgada, la determinación se hizo efectiva el pasado 22 de septiembre, con el propósito de salvaguardar tanto a los huéspedes como a los colaboradores que se encontraban en el lugar. Según explicó la compañía, el informe técnico recibido advierte sobre afectaciones en la estructura del inmueble que, de no ser atendidas a tiempo, podrían comprometer su estabilidad física. Frente a esta situación, Decameron consideró necesario suspender de manera inmediata las operaciones del hotel mientras se realizan evaluaciones adicionales y se define un plan de intervención adecuado.
La cadena hotelera señaló que su prioridad es garantizar la tranquilidad de los viajeros que eligen sus servicios y proteger el bienestar de sus trabajadores. Por esta razón, activó un plan de contingencia orientado a mitigar los impactos derivados del cierre. Entre las medidas adoptadas, se dispuso la reubicación de los huéspedes que se encontraban alojados en el Hotel Aquarium, quienes están siendo trasladados a otros establecimientos de la misma cadena en San Andrés o a hoteles aliados con los que se gestionaron acuerdos de respaldo.
¿Qué pasará con los huéspedes y personas que hicieron reserva en el hotel?
Para llevar a cabo este proceso, se conformó un equipo de colaboradores encargado de acompañar a los visitantes durante el traslado y asegurar que la transición se realice de manera organizada y sin contratiempos. De manera paralela, otro grupo de trabajo asumió la tarea de contactar a los clientes con reservas programadas en los próximos días y semanas, con el fin de ofrecerles alternativas de reubicación o, si lo prefieren, la devolución de su dinero.
Recomendado: Decameron cierra financiación para Colombia y otros países
Decameron también habilitó canales exclusivos de atención destinados a resolver dudas de los usuarios que tenían reservas activas en el Hotel Aquarium. A través de estos mecanismos, la compañía busca orientar sobre los procedimientos de reprogramación, los trámites de reembolso y cualquier inquietud relacionada con la medida adoptada.
En su pronunciamiento, la empresa insistió en que la decisión de cierre se tomó de manera responsable y con un carácter estrictamente preventivo. Aunque reconoció que la medida puede ocasionar incomodidades entre sus clientes, enfatizó que la seguridad continúa siendo el eje fundamental de sus operaciones y que todas las acciones emprendidas buscan preservar la integridad de quienes hacen uso de sus servicios y de quienes laboran en sus instalaciones.