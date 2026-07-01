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Primicia | Deepal y Changan montarán electrolineras públicas en Colombia y evalúan producción local en la región

El grupo, que vendió más de 3.000 unidades de Deepal en un año, instalará cargadores en Bogotá y Medellín, las ciudades que concentran los eléctricos del país.

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Deepal
Deepal S05. Foto: cortesía Deepal.

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El Grupo Vardí, importador de las marcas chinas Deepal y Changan en Colombia, instalará estaciones públicas de carga para vehículos eléctricos en el país.

Así lo anunció Juan Carlos López, gerente general de ambas marcas, en entrevista con la alianza de Negocios Ditu y Valora Analitik, quien explicó que la decisión responde a la creciente demanda de un parque que ya supera los 3.000 vehículos solo de Deepal vendidos en un año.

Primicia | Deepal y Changan montarán electrolineras públicas en Colombia y evalúan producción local en la región
Electrolinera Unicentro, Bogotá. Foto: Valora Analitik.

López señaló que las electrolineras estarán abiertas al público, con beneficios para los clientes de la marca, y se ubicarán en centros comerciales y parqueaderos de zonas de alto tráfico.

El despliegue inicial se concentrará en Bogotá y Medellín, donde se mueve entre el 60 % y el 70 % de los vehículos eléctricos del país. Según el directivo, la escasez de infraestructura de carga pública es uno de los mayores frenos para la adopción de vehículos eléctricos en Colombia.

Producción regional

López también confirmó que Changan y Deepal evalúan producir localmente en América Latina. La compañía ya inauguró una planta en Anápolis (Brasil), en alianza con el grupo CAOA, y analiza a México como otra alternativa.

Deepal S07 Híbrida
La Deepal S07 Híbrida ya fue lanzada en Colombia. Foto: cortesía Grupo Vardí.

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La definición se hace país por país, según las condiciones arancelarias, logísticas, económicas y políticas de cada mercado.

Sobre Colombia, López indicó que han estudiado los esquemas disponibles, desde el armado hasta el ensamblaje, aunque aclaró que aún no hay una decisión tomada. La eventual llegada de manufactura local dependería de las oportunidades que ofrezca el país frente al resto de la región.

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Tags: Vehículos, vehículos eléctricos, vehículos híbridos
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