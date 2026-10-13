Déficit de cobre sería de 397.000 toneladas en 2026; guerra en Irán podría impactar tendencia al alza del oro

El más reciente reporte BofA (Bank of America) Global Research sobre minerales, el cual analiza las tendencias en mercados como cobre, oro, litio, aluminio, entre otros, expresó que, bajo un escenario de restricciones de la oferta, incertidumbre por la guerra en Irán y bajos inventarios, habría un déficit global de 397.000 toneladas en 2026.
El documento hizo mención de que la producción de este mineral se encuentra estancada si se compara con 2025. Adicionalmente, el consumo reportaría un crecimiento de 2,1 %. Sin embargo, este mercado regresaría a su punto de equilibrio en 2027.
Esta estrechez en el mercado se daría gracias a la acumulación de cobre refinado en EE. UU. Este país tiene más de 1,4 millones de toneladas, mientras que en China ha habido una reducción. A la vez, los incentivos en materia financiera hacen augurar que esta dinámica se mantenga.
Todo esto se daría con un precio del cobre en US$13.278 por tonelada en 2026 (US$6,02 la libra) y de US$15.250 por tonelada en 2027 (US$6,92 la libra). La cifra a 2031 sería de US$13.577 por tonelada.
Frente a minerales como el aluminio, la oferta a nivel mundial se ubicó por debajo de lo que se esperaba. Aunque hubo un alza en la producción en China e Indonesia, habría un déficit de 579.000 toneladas en 2026, junto con un precio promedio de US$3.311 por tonelada, que incrementaría a US$3.625 en 2027.
Destacado: Mineros aumenta proyección en producción de oro para 2026; revela cifras clave del tercer trimestre
En cuanto al oro, en el reporte se señaló que tiene un escenario desafiante a causa del alza en los precios del petróleo, restricciones en la tasa de interés de la Reserva Federal de EE. UU., más la inflación. Por lo que en el BofA aseguró que, si la guerra en Irán persiste, habría limitantes para las cifras al alza de este metal en el cuarto trimestre.
—