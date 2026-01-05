Definen inicio de clases en colegios de Bogotá: Vacaciones de niños se acaban pronto

La Secretaría de Educación del Distrito dio a conocer las disposiciones que regirán el calendario académico de 2026 para los colegios oficiales de Bogotá, luego de la expedición de la Resolución 2433 del 27 de octubre de 2025. Este acto administrativo establece de manera precisa la organización del año lectivo para los niveles de educación preescolar, básica y media, con el propósito de asegurar la continuidad de los procesos pedagógicos, una adecuada planeación institucional y el cumplimiento de los lineamientos definidos por el Ministerio de Educación Nacional.
El documento detalla las fechas clave que orientarán el desarrollo del año escolar en las instituciones educativas oficiales de la capital. De acuerdo con lo establecido, las actividades académicas para los estudiantes iniciarán el 26 de enero de 2026 y se extenderán hasta el 29 de noviembre del mismo año. Durante este periodo se cumplirán las semanas lectivas obligatorias, distribuidas de forma equilibrada para garantizar los tiempos mínimos exigidos en cada nivel educativo, tal como lo dispone la normativa vigente.
La Secretaría de Educación señaló que la definición anticipada del calendario académico permite a las comunidades educativas planificar con mayor claridad sus actividades pedagógicas, administrativas y logísticas. Asimismo, facilita la articulación de los proyectos educativos institucionales con los planes de mejoramiento y las estrategias de acompañamiento que adelanta el Distrito, lo cual resulta fundamental para fortalecer la calidad del servicio educativo.
¿Cuándo serán los recesos para los estudiantes de colegios públicos en Bogotá?
El calendario académico de 2026 también contempla los espacios de receso escolar, considerados necesarios para el bienestar de los estudiantes y el equilibrio del proceso formativo. El receso de mitad de año se llevará a cabo entre el 22 de junio y el 6 de julio, periodo que coincide con la finalización del segundo trimestre académico y permite una pausa en las actividades escolares. A este descanso se suman otros recesos tradicionalmente establecidos, como la Semana Santa, cuyas fechas se ajustan al calendario litúrgico, y la semana de receso escolar prevista para el mes de octubre, diseñada como un espacio adicional para el descanso y la recuperación de la comunidad estudiantil.
En cuanto al personal docente y directivo docente, la Resolución 2433 define cinco semanas destinadas al desarrollo institucional a lo largo del año. Estas semanas no incluyen actividades académicas con estudiantes y están orientadas al fortalecimiento de los procesos internos de las instituciones educativas. Dos de ellas se realizarán en el mes de enero, antes del inicio de las clases, y estarán enfocadas en la planeación curricular, la organización académica, la revisión de planes de estudio y la actualización pedagógica.
De manera complementaria, se programó una semana de desarrollo institucional en abril, otra en octubre y una más en diciembre, al cierre del año escolar. Durante estos espacios, los equipos directivos y docentes evaluarán los resultados obtenidos, analizarán los avances en los procesos pedagógicos y administrativos, y proyectarán las acciones necesarias para el siguiente periodo académico.