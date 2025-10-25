Deforestación en Colombia enciende las alarmas, según expertos

En Colombia, pese a contar con un marco normativo sólido y múltiples estrategias de control, la deforestación sigue avanzando y se mantiene como uno de los mayores desafíos para el país en materia de justicia ambiental, gobernanza territorial y conservación de la biodiversidad, explican expertos.
Para ellos, la falta de efectividad en la aplicación de la ley, la limitada capacidad institucional y la impunidad que rodea a los delitos ambientales han puesto en riesgo sus bosques.
Como complemento a esa afirmación, el Ideam presentó el 31 de julio de 2025 su más reciente informe, que confirmó un repunte alarmante de la deforestación en Colombia: en 2024 el país perdió 113.608 hectáreas de bosque, un 43 % más que en 2023, año en el que se había alcanzado la cifra más baja en más de dos décadas (79.256 ha).
Ante eso, advierten que el balance de los últimos cinco años evidencia un vaivén “inquietante”: tras superar las 170.000 hectáreas en 2020 y 2021, la deforestación bajó a 123.517 ha en 2022 y tocó un mínimo histórico en 2023, antes de volver a dispararse en 2024, mostrando que la tendencia de reducción lograda en años recientes se revirtió abruptamente.
Para Daniela Vergel, socia de la firma de abogados CMS Rodríguez-Azuero y líder del área de Derecho Ambiental y Sostenibilidad, “aunque Colombia cuenta con un marco normativo robusto, el gran reto es la implementación para garantizar un control real en la frontera agrícola, una trazabilidad efectiva de la madera, la persecución de los grandes financiadores de la deforestación, el fortalecimiento de las autoridades ambientales y la generación de incentivos económicos para las comunidades que conservan”.
Estructura jurídica de Colombia para la deforestación
Vergel explicó que el país posee una estructura jurídica diseñada para enfrentar este fenómeno, desde la Ley 2ª de 1959, que creó las Zonas de Reserva Forestal, hasta la Ley 2111 de 2021, que tipificó delitos como la deforestación, su financiación y el ecocidio. A ello se suman políticas como la Estrategia Integral de Control de la Deforestación y el Conpes 4021.
Sin embargo, aunque la ley contempla sanciones administrativas, que van desde multas, cierres y revocatorias de licencias, hasta la comisión de delitos en materia penal, las autoridades enfrentan dificultades para identificar responsables directos, muchos procesos se cierran sin resultados y el nivel de impunidad mantiene un pasivo ambiental sin reparar.
Además, el cobro de sanciones y la restauración ambiental presentan alta morosidad y procesos largos que no garantizan la reparación del daño; la trazabilidad de las cadenas productivas sigue siendo débil por la falta de un sistema obligatorio y unificado para rastrear madera y ganado; la ausencia de un catastro actualizado y la superposición normativa en la frontera agrícola facilitan el acaparamiento de tierras y la deforestación; y la articulación entre sanciones, responsabilidad penal y restauración ambiental es insuficiente.
“Los retos más urgentes incluyen superar la baja judicialización de delitos ambientales, dotar de mayores recursos y peritos a la Fiscalía y autoridades ambientales, establecer un sistema obligatorio de trazabilidad para madera y ganado, y fortalecer la presencia institucional en zonas críticas, donde el conflicto y las economías ilegales dificultan el control”, concluyó Vergel.