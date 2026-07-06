La compañía minera Denarius anunció los resultados de su campaña de perforación de 2026 en el proyecto Zancudo, ubicado en el suroeste de Antioquia en Colombia, particularmente en el bloque Las Brisas. Allí se hallaron recursos de oro y plata en los primeros pozos perforados.
Serafino Iacono, presidente de la empresa, expresó que este es un avance temprano que demuestra la continuidad del proyecto Zancudo. Señaló que la campaña de perforación ha sido exitosa y añadió que existe un alto potencial en esta zona, así como para la expansión de otras infraestructuras mineras previamente planificadas.
Las Brisas es un bloque que aún no ha sido explotado. Su programa de perforación se adelanta con ocho plataformas. Este comenzó a finales de abril de 2026 y comprende cerca de 6.000 metros, distribuidos en 29 pozos de perforación.
Denarius señaló que su programa de perforación de 2026 tiene como objetivo alcanzar 15.000 metros en varias áreas del proyecto Zancudo, entre ellas Las Brisas, La Mina Independencia, El Castaño y Brownfield.
“El programa de perforación de 2026 ha sido diseñado para proporcionar datos importantes para la modelización de recursos, la planificación de la mina y la optimización del diseño de los frentes de producción que entrarán en operación más adelante este año”, expresó la compañía.
Para la organización, este proyecto es estratégico, ya que espera aumentar las actividades mineras en Zancudo durante 2026 y 2027 para abastecer su nueva planta de procesamiento por flotación, con capacidad de 1.000 toneladas diarias, la cual actualmente se encuentra en construcción y se espera que entre en operación a finales de 2026.
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