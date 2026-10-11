Derrumbes afectan la movilidad en dos autopistas del Valle del Cauca por las lluvias

Las lluvias registradas en las últimas horas provocaron deslizamientos de tierra y material rocoso en dos corredores viales del Valle del Cauca, lo que obligó a restringir el tránsito vehicular en sectores de las carreteras Buenaventura-Buga y Cali-Loboguerrero, a la altura del municipio de Dagua.
Las emergencias fueron atendidas por las autoridades y los equipos operativos, que adelantan labores de remoción del material desprendido con el propósito de recuperar las condiciones de circulación y garantizar la seguridad de los usuarios de estas vías.
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Uno de los puntos afectados presenta acumulación de rocas y tierra en la calzada izquierda, situación que redujo el paso vehicular a un solo carril.
Esta condición ha generado restricciones en la movilidad, mientras avanzan los trabajos para retirar los escombros y habilitar nuevamente la totalidad de la calzada.
Por su parte, la concesión Unión Vial Camino del Pacífico, responsable de la operación de este corredor, desarrolla labores de limpieza y remoción del material que cayó sobre la carretera.
Por esta razón, las autoridades mantienen las recomendaciones de precaución para quienes necesitan movilizarse por estos corredores del departamento.
Entre las principales medidas se encuentra reducir la velocidad al aproximarse a los puntos afectados, respetar la señalización temporal y seguir las instrucciones del personal encargado de atender la emergencia.
También se recomienda planear los desplazamientos con anticipación y contemplar posibles demoras mientras continúan las labores de recuperación. La normalización de la movilidad dependerá del avance de los trabajos y de las condiciones de seguridad en los sectores intervenidos