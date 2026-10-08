Bogotá y Soacha tendrán nueva conexión: así es el megaproyecto que busca aliviar los trancones

Para quienes todos los días deben cruzar entre Bogotá y Soacha, los trancones en el sur de la capital hacen parte de una rutina que puede convertir un recorrido cotidiano en horas de desplazamiento. La Autopista Sur concentra buena parte del tráfico entre ambos territorios y cualquier congestión termina afectando los tiempos de viaje de miles de personas.
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En medio de ese panorama, Bogotá y Soacha avanzan en una nueva conexión vial que busca ofrecer una alternativa para el ingreso y la salida de la capital. El proyecto acaba de dar un paso clave con la adjudicación del contrato para construir el Puente Tibanica, una obra que conectará el sector de Bosa con Ciudad Verde.
La nueva infraestructura estará ubicada a la altura de la avenida Ciudad de Cali y la avenida Terreros, en el municipio de Soacha, y busca descongestionar la Autopista Sur al crear una nueva alternativa para la movilidad entre Bogotá y el municipio vecino.
La adjudicación se realizó el 6 de octubre de 2026 y estuvo a cargo del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU). El contrato fue entregado al Consorcio Corredor Vial ICCU, integrado por Construlatina S.A.S., con una participación del 50 %; SJ Projects S.A.S., con el 40 %; y A.S.J. Internacional Constructora y Montajes, con el 10 %.
¿Cuánto cuesta el Puente Tibanica para conectar Bogotá y Soacha?
El proyecto contempla recursos por cerca de $60.000 millones y tendrá un plazo de ejecución de 18 meses. La obra contempla la construcción de un puente de 87 metros de longitud, que permitirá establecer una nueva conexión entre Bosa y Ciudad Verde.
La iniciativa cuenta con la participación de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca (RMBC), a través de la Agencia Regional de Movilidad (ARM), que aportó recursos para hacer posible la obra.
La financiación y ejecución del proyecto hacen parte de un trabajo conjunto entre Bogotá, Soacha y Cundinamarca, con el objetivo de mejorar la conexión entre los territorios y generar nuevas alternativas frente a los corredores que actualmente concentran el tráfico.
Para los ciudadanos que utilizan diariamente esta zona, uno de los principales efectos esperados está relacionado con la posibilidad de contar con una ruta adicional para movilizarse entre Bogotá y Soacha. La intención es que una parte de los desplazamientos pueda distribuirse en la nueva infraestructura y, con ello, contribuir a reducir la presión sobre la Autopista Sur.
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De acuerdo con la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, la construcción del Puente Tibanica beneficiará a cerca de 250.000 habitantes del sector.Luis Lota, director de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, destacó precisamente la importancia de trabajar de manera conjunta para sacar adelante este tipo de proyectos: “Con el Puente Tibanica demostramos que podemos avanzar en soluciones que trascienden las fronteras administrativas y responden a las necesidades reales de la ciudadanía”, afirmó.
¿Quién construirá el nuevo puente?
El Consorcio Corredor Vial ICCU fue seleccionado después de un proceso en el que participaron 17 proponentes interesados en ejecutar la obra. La composición del consorcio quedó distribuida entre tres empresas: Construlatina S.A.S. tendrá el 50 % de participación, SJ Projects S.A.S. el 40 % y A.S.J. Internacional Constructora y Montajes el 10 %.
El contratista tendrá a su cargo la construcción del puente de 87 metros y las obras necesarias para materializar esta nueva conexión vial entre el sector de Bosa y Ciudad Verde.
El proyecto, además, no se plantea como una intervención aislada. La nueva conexión hace parte de una visión de movilidad regional que busca conectar de una manera más eficiente a Bogotá con Soacha y generar condiciones para futuras obras de transporte público.
Uno de los elementos que le da mayor alcance al proyecto es que el Puente Tibanica se constituye como el primer paso para extender el sistema TransMilenio hacia Soacha en el marco de la Fase IV.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó la adjudicación como un avance importante para la movilidad del sur de la ciudad: “El Puente Tibanica es una obra clave para descongestionar el sur y conectar de manera más eficiente a Bogotá con Soacha. La adjudicación de su construcción es una gran noticia para la movilidad de la ciudad-región”, señaló.
Antes de llegar a la etapa de adjudicación, el proyecto tuvo que surtir un proceso de consulta previa con el Cabildo Indígena Muisca de Bosa. Este proceso incluyó más de 45 mesas técnicas en las que se abordaron los diferentes aspectos relacionados con la obra y culminó con la protocolización de los acuerdos en mayo de 2026.
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Ahora, con el contrato adjudicado, el siguiente paso será avanzar en la construcción del Puente Tibanica, cuya ejecución está prevista para un periodo de 18 meses.