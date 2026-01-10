Noticias económicas importantes Noticias políticas

Desaprobación de Gobierno Petro supera 53 %; corrupción y guerrilla, principales preocupaciones: Encuesta Atlas

Se consultó a los ciudadanos sobre su aprobación y evaluación de la actual administración, además de los principales problemas del país.

Gasto del gobierno Petro
Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia.

La encuesta de AtlasIntel, que reveló cómo está la intención de voto de los colombianos de cara a la primera vuelta presidencial y una eventual segunda vuelta, también midió la percepción sobre el gobierno de Gustavo Petro.

En ella se consultó sobre la aprobación de la actual administración, su evaluación, y también sobre los principales problemas del país y que dejan ver un descontento general frente al gobierno.

Por ejemplo, frente a la pregunta: “¿Apruebas o desapruebas la forma en que Gustavo Petro está conduciendo el Gobierno de Colombia?”, un 53,5 % de las respuestas mostraron desaprobación, mientras que 35,7 % aprobaron al gobierno.

De acuerdo con los detalles demográficos de la encuesta, solamente la población menor a 24 años, y las personas con un nivel de ingreso familiar menor a $400.000 respondieron favorablemente a la aprobación del actual gobierno.

Por otro lado, en respuesta a la pregunta: “¿Cuál es tu evaluación del gobierno de Gustavo Petro?”, el 42,4 % de los encuestados respondió que lo evalúa como “malo / muy malo”.

Otro 29,9 % de los consultados lo consideró “excelente / bueno”, mientras que otro 27,7 % lo calificó como “regular”.

¿Cuáles son los principales problemas del país?

La encuesta de AtlasIntel para Revista Semana también consultó a los colombianos sobre cuál es el principal problema que tiene el país hoy. Para el 33,9 % el mayor es la corrupción.

La guerrilla aparece en segundo lugar con el 14,1 % de las respuestas, seguido por la inseguridad (13,8 %), impuestos altos y estado ineficiente (8,7 %), narcotráfico (6,3 %), pobreza y falta de oportunidades (5,8 %) y desempleo (5,3 %), entre las principales respuestas.

A continuación, ficha técnica y encuesta completa aquí.

