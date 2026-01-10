Encuesta Atlas | De la Espriella ganaría a Cepeda la Presidencia de Colombia; así están los escenarios

La primera encuesta presidencial de Colombia en 2026, año en que se celebrarán las elecciones para elegir al nuevo gobierno, revela las tendencias actuales entre los ciudadanos, que dejan a Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda.
Vale recordar que el país votará el 31 de mayo de 2026 en la primera vuelta presidencial. Si ningún candidato obtiene la mitad más uno de los votos, la segunda vuelta se realizará el 21 de junio de 2026.
Esta medición, hecha por AtlasIntel para Revista Semana, revela que De la Espriella tendría la votación más alta en primera vuelta entre un grupo de 16 candidatos, con 28 % de la intención de voto; seguido por Iván Cepeda (26,5 %) y, con la tercera opción, Sergio Fajardo (9,4 %).
Más abajo aparecen otros candidatos como: Juan Carlos Pinzón (5,1 %), Paloma Valencia (5,1 %), Claudia López (2,6 %) y Enrique Peñalosa (2,3 %), siendo los únicos candidatos que superan una intención de 2 %.
Al desagregar la encuesta por factores demográficos, De la Espriella se impone ante Cepeda en prácticamente todos los escenarios, salvo unos puntuales: En el rango etario entre los 18 y los 24 años, entre personas con educación primaria o secundaria y en personas con ingresos familiares hasta $2 millones mensuales.
Otros escenarios en los que De la Espriella tiene la primera opción
Además, el candidato que lidera el movimiento Defensores de la Patria continuaría con la primera intención de voto entre grupos más pequeños de candidatos. Por ejemplo, De la Espriella lograría una intención de voto de 31,7 % frente a Cepeda (28,6 %), Fajardo (14,8 %) y Valencia (9,3 %).
Tendría el primer lugar también en el caso en que los candidatos fueran solamente él (36,5 %), Cepeda (29,4 %) y Fajardo (16,2%).
¿Cómo quedaría la segunda vuelta presidencial?
Ahora, en caso de darse una segunda vuelta, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo y Paloma Valencia le ganarían a Iván Cepeda, en caso de que estos fueran las opciones frente al candidato de la izquierda.
Por su parte, De la Espriella le ganaría también a Sergio Fajardo, mientras que, en el único escenario en el que ganaría Cepeda sería contra Juan Carlos Pinzón.
AtlasIntel es una de las encuestadoras más acertadas del mundo y es líder en estudios electorales en Estados Unidos. La firma anticipó la victoria de Donald Trump en sus dos mandatos en EE. UU. y también anticipó la victoria de Petro en las elecciones de 2022 en Colombia.
A continuación, ficha técnica y encuesta completa aquí.
