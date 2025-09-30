Con ‘Descubre La Guajira’, el departamento recibe premios en festivales de cine internacionales

La Guajira obtuvo reconocimientos en los principales festivales de cine de turismo del circuito Cifft (International Committee of Tourism Film Festivals).
El video de la campaña «Cultura Eterna, Aventura Inigualable» —pieza central de la estrategia «Descubre La Guajira»— fue distinguido en Portugal (ART&TUR), Cannes Corporate Media & TV Awards, Terres Travel Festival (España) y Zagreb TourFilm Festival (Croacia).
Por su parte, en Cannes Corporate Media & TV Awards, La Guajira obtuvo Mejor Video y Mejor Cinematografía, lo que para el departamento significa “una apertura de puertas a alianzas creativas y comerciales de alto nivel”.
Así las cosas, los reconocimientos a detalle fueron:
- Portugal — ART&TUR: dos premios (Mejor Video Cultura y Servicios), dentro de un festival que impulsa la innovación y la visibilidad internacional de marcas de destino.
- Cannes Corporate Media & TV Awards (Francia): Mejor Video y Mejor Cinematografía —el hito del circuito para La Guajira.
- Terres Travel Festival (España): Mejor Video de Iberoamérica, en un certamen con premios especiales a la sostenibilidad y la diversidad cultural.
- Zagreb TourFilm Festival (Croacia): Mejor Video Regional, en una cita de referencia del calendario CIFFT en Europa Central.
“Este reconocimiento simultáneo en cuatro capitales del cine turístico no tiene precedentes para un destino de Colombia —y, en general, de América Latina—. Confirma que nuestra propuesta creativa compite de tú a tú con cualquier destino del mundo”, afirmó Jairo Aguilar Deluque, gobernador de La Guajira.
Y es que, además de los galardones internacionales, la estrategia ‘Descubre La Guajira’ también ha sido destacada en Colombia como finalista a la Medalla al Mérito Turístico como mejor estrategia de promoción. El ganador se anunciará el 2 de octubre.
‘Descubre La Guajira’
Tras la estrategia ‘Descubre La Guajira’, lanzada a principios de 2025, entre enero y junio de 2025 el departamento registró 6.588 llegadas de turistas internacionales —un incremento del 96 % frente al mismo periodo de 2024— y un gasto extranjero con tarjeta de crédito de US$2,2 millones, equivalente a un crecimiento del 10,3% respecto al año anterior (Fuente: Analítico Credibanco, cálculos ProColombia).
Como complemento tras la visibilidad lograda en el circuito Cifft, ProColombia proyecta un aumento superior al 50 % en la llegada de turistas internacionales para 2025 frente a 2024, mientras el Aeropuerto Almirante Padilla lidera el crecimiento nacional en llegadas. Los reconocimientos abren puertas a acuerdos B2B con turoperadores, acceso a medios especializados y negociaciones para atraer producciones internacionales al territorio.
En resultados,la estrategia‘descubre La Guajira’ articula reconocimiento internacional con desarrollo local. A la fecha, se han fortalecido 250 empresarios locales, impulsado 100 planes de negocio y otorgado capital inteligente y becas internacionales de ONU Turismo a 50 beneficiarios.
“La estrategia fue concebida con enfoque global, orientada a atraer visitantes de alto valor y a generar mayor derrama económica, al mismo tiempo que se consolida un tejido empresarial competitivo y resiliente”, concluyó el gobernador.