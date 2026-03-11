“Descubre tu alegría”, la nueva campaña de Colombina que reafirma el propósito de la compañía

Colombina, una de las compañías más importantes del país, lanzó en Bogotá su nueva campaña que lleva por nombre “Descubre tu alegría”.
La razón, explicó César Caicedo, presidente ejecutivo de la empresa, es descubrir los momentos de alegría que cada persona tiene almacenado en su teléfono.
“La campaña busca honrar y celebrar lo que es el gran propósito de Colombina, es decir, alegrar la vida de todo el mundo a través del sabor”, mencionó.
A lo largo de su existencia, Colombina ha recibido distintos reconocimientos, resultado de su responsabilidad con el planeta, el bienestar que le brinda a sus colaboradores, a las comunidades donde participa, su compromiso con el medio ambiente y, al mismo tiempo, su búsqueda para generar una cadena de valor y actividad económica a través de muchos aspectos de la economía.
“Ser una compañía que no solo con el sabor y el deleite de sus productos alegra la vida de las personas, sino que también trae unos efectos colaterales muy positivos desde lo personal, el ámbito laboral, profesional y muchas otras cosas”, explicó Caicedo.
Al mismo tiempo, agregó que, con este lanzamiento, buscan hacerle una mención y “recordar nuestra gran misión de compañía”.
La campaña viene acompañada de una dinámica para las personas. Los interesados pueden ingresar al enlace y seguir los pasos para participar por una visita para los ganadores y tres acompañantes a la fábrica de Colombina.
Destacado: Planta de Colombina en Valle del Cauca obtiene certificación de carbono neutro
El papel de las empresas en el fortalecimiento de la economía de un país
Caicedo le explicó a Valora Analitik que, en medio de la incertidumbre que atraviesa Colombia, proteger al empresariado y acompañarlo a que crezca es parte importante para que un país pueda desarrollarse sanamente y exista un verdadero bienestar compartido.
El presidente de Colombina resaltó que el papel de las empresas es fundamental. “Colombia ha vivido una situación que es indeseable. Casi seis de cada 10 empleos en Colombia son informales”.
Ante ese escenario, considera que la empresa privada, los emprendimientos y las MiPymes formales son los encargados de generar el trabajo, considerado importante por los beneficios que ofrece: acceso a crédito, salud, pensiones, entre otros.
Sobre el balance de la compañía en 2025, César Caicedo mencionó que las colaboraciones jugaron un papel fundamental, alcanzando un crecimiento cercano al mismo resultado económico al final del ejercicio y con perspectivas de seguir creciendo y conquistando diferentes mercados.
Cabe resaltar que Colombina genera más de 9.000 empleos, cuenta con siete plantas de producción, exporta a más de 70 países y acumula más de 750.000 clientes con $3,5 billones en ventas.