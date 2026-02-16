Planta de Colombina en Valle del Cauca obtiene certificación de carbono neutro

La planta de conservas de Colombina, ubicada en Tuluá, Valle del Cauca, recibió la certificación de carbono neutro otorgada por Icontec.
Este reconocimiento, explicó la compañía, valida sus esfuerzos por medir, reducir y compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero, alcanzando un balance neto cero.
“Este logro refleja el trabajo disciplinado y constante que venimos desarrollando para integrar la sostenibilidad en nuestras operaciones. Ser carbono neutro no es un punto de llegada, sino un paso más dentro de una estrategia de largo plazo que busca reducir nuestro impacto ambiental y aportar activamente a los desafíos climáticos”, afirmó Pierangelo Marchetti, líder de sostenibilidad de Colombina.
En ese sentido, la certificación acredita que la planta cuenta con una estrategia estructurada para gestionar su huella de carbono, basada en la medición de sus emisiones, la implementación de acciones de reducción y la compensación a través de mecanismos reconocidos y verificados.