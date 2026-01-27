Pierangelo Marchetti es el nuevo vicepresidente para los mercados de Europa, Oriente Medio y África en Colombina

La tradicional empresa Colombina, que tiene en su portafolio algunas de las marcas más recordadas en el país y con un portafolio que incluye confitería, chocolates y helados, tendrá un nuevo liderazgo para los mercados fuera del continente.
La compañía informó que Pierangelo Marchetti Arzayus fue nombrado vicepresidente para los mercados de Europa, Oriente Medio y África en Colombina (EMEA), y reportará al presidente de este grupo empresarial. Viene de ser el vicepresidente de Planeación Estratégica.
Esta posición venía siendo ocupada por Mario García desde 2024, de quien se anunció que se ha retirado de la organización, luego de casi dos décadas en diferentes roles.
Perfil del nuevo vicepresidente de Colombina
Marchetti es ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Javeriana, con especialización en Finanzas de la Universidad ICESI, y formación ejecutiva en Kellogg School of Management, Chicago Booth y The Wharton School.
Se vinculó a Colombina en enero de 1997 y desde entonces ha ocupado diversos cargos dentro de la compañía, entre ellos analista de planeación y presupuesto, analista de negocios, jefe de planeación financiera, director de planeación estratégica y director de desarrollo de negocios.
Cuenta con más de 10 años de experiencia en gestión de riesgos y lideró la implementación del modelo de Gestión Integral de Riesgos (ERM) y del Plan de Continuidad del Negocio (BCP) al interior de la compañía.