Los despidos en varias de las reconocidas empresas a nivel mundial han sido una constante este año, con firmas como Amazon, UPS, Nestlé, Microsoft y Verizon reduciendo sus equipos.
Dicho fenómeno ha sido consecuencia de una economía definida por la incertidumbre, el crecimiento de la inteligencia artificial (IA) y las tensiones globales.
De acuerdo con el más reciente informe de empleo publicado este año por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos (EE. UU.), el desempleo aumentó gradualmente hasta el 4,6 % en noviembre, alcanzando su máximo en cuatro años.
Sin contar la pandemia de 2020 y el posterior período de recuperación en 2021, la tasa de desempleo no había alcanzado ese nivel desde 2017.
Finalmente, la entidad indicó que 7,8 millones de personas se contabilizaron como desempleadas en noviembre, frente a los 7,1 millones del mes anterior.
Un informe de Yahoo Finance expuso que los afectados tendrán dificultades para conseguir un nuevo puesto, ya que la tasa de contratación se sitúa cerca de los niveles observados en 2020 y 2013.
Verizon comenzó a notificar a sus trabajadores sobre la mayor campaña de despidos de su historia —con planes de recortar más de 13.000 puestos— la semana anterior al Día de Acción de Gracias, según informó el Wall Street Journal.
UPS, por su parte, anunció en sus resultados del tercer trimestre que había recortado su plantilla operativa en aproximadamente 34.000 puestos durante los primeros nueve meses del año, buscando mayor eficiencia. Además, también se eliminaron unos 14.000 puestos, principalmente en puestos directivos.
Entre tanto, Target anunció planes para eliminar 1.800 puestos corporativos a principios de este año, mientras que Paramount Skydance comenzó a despedir a más de 2.000 empleados a finales de octubre, según el New York Times.
“Incluso empresas consideradas ganadoras en la economía impulsada por la IA, como Meta, anunciaron despidos, nada menos que en su unidad de IA. Rivian también estaría implementando reducciones de personal”, escribió Yahoo Finance.
Recomendado: Paramount se suma a Disney y Warner y anuncia nuevos despidos
En un informe del 4 de diciembre, la firma global de colocación laboral Challenger, Gray & Christmas dijo que los planes de despidos hasta noviembre totalizaron 1,17 millones de puestos de trabajo, un aumento del 54% respecto de los anuncios de despidos durante el mismo período en 2024.
¿Qué tanto ha impactado la IA?
Amazon anunció en un mensaje a sus empleados en octubre que reduciría su plantilla corporativa en aproximadamente 14.000 puestos.
“El anuncio planteó la pregunta: ¿Era una señal de que los trabajadores estaban siendo reemplazados por tecnologías emergentes que amenazaban con volverlos obsoletos?”, planteó Yahoo Finance.
Andy Jassy, director ejecutivo de Amazon, dijo que la reducción de la fuerza laboral «no fue realmente motivada por cuestiones financieras, y ni siquiera está realmente impulsada por la inteligencia artificial, al menos no en este momento».
«Es una cuestión de cultura», dijo Jassy. «Si creces tan rápido como lo hicimos durante varios años —el tamaño de las empresas, la cantidad de personas, la cantidad de ubicaciones, los tipos de negocios en los que participas—, terminas con mucha más gente que antes y con muchos más estratos sociales».