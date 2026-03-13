Después de las fuertes lluvias llegaría un fenómeno de El Niño severo a Colombia: Esta sería la fecha

El Ideam ha advertido que el país atraviesa por importantes cambios climáticos. Hay nuevos análisis que muestran que después de las fuertes lluvias llegaría un fenómeno de El Niño severo a Colombia.
El llamado de atención tiene en cuenta que, a pesar de los niveles actuales de los embalses del país, no serían suficientes para atender la demanda energética que dejaría esa “importante ola seca” que aterrizaría en el país en los próximos meses.
Camilo Prieto, investigador y profesor de Energía en la Universidad Javeriana, señaló que después de las fuertes lluvias llegaría un fenómeno de El Niño severo a Colombia, con foco en el mes de agosto y luego de que el país termine su temporal de precipitaciones.
Según el experto, para el octavo mes del año la probabilidad de un fenómeno de El Niño moderado es del 98 %, un escenario severo sería del 80 % y de un “Súper Niño” es del 22 %. Dado este pronóstico, “Colombia debe prepararse para el manejo de agua y de la energía”, dijo Prieto.
Alerta climática: Después de las fuertes lluvias llegaría un fenómeno de El Niño severo a Colombia y estas son las recomendaciones
Recopilando pronósticos de organismos internacionales, el experto señala que habría un “aumento de la temperatura superficial del Pacífico para finales del próximo semestre”.
Bajo el escenario en el que después de las fuertes lluvias llegaría un fenómeno de El Niño severo a Colombia, el experto recomienda que, desde las distintas administraciones distritales se empiecen a generar planes de contingencia sobre el consumo responsable del agua en los hogares y grandes industrias.
Hay que recordar que, desde el 11 de abril del 2024 y hasta abril del año pasado, Colombia vio una serie de planes de racionamiento de agua pues el nivel de los embalses en ciudades principales, como Bogotá, vieron importantes disminuciones.
De momento, el Ideam asegura que el temporal de lluvias fuertes se va a mantener en Colombia todo marzo y abril. Incluso podría verse este escenario hasta el cierre del primer semestre del año.