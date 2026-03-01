Colombia tendría lluvias hasta abril, pero después habrá temporada de calor hasta final de año

Las últimas proyecciones del Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad de la Universidad de Columbia manifestaron que, en lo que respecta a Colombia y países aledaños, el fenómeno de La Niña se extenderá desde febrero hasta abril o mayo de 2026. A partir de ahí comenzaría un fenómeno de El Niño que llegaría hasta noviembre del mismo año.
Lo anterior significa que, en el primer cuatrimestre, habría una temporada de lluvias en descenso, aunque no dejarían de presentarse hasta finales de año. Pero la tendencia indicó que, desde mayo o incluso abril, las temperaturas van a aumentar y tocarán su pico hacia finales de 2026.
Esto tiene relevancia no solo por el sistema climático per se, sino también porque el clima en Colombia tiene incidencia directa sobre el sistema energético, particularmente en lo que se refiere al precio de bolsa de energía. Cuando los embalses, que soportan la generación hidroeléctrica, tienen niveles altos en sus cuencas, los precios de la energía en bolsa tienden a disminuir, lo que ayuda a estabilizar las tarifas.
Por otro lado, La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) manifestó que, con la finalidad de reducir la volatilidad de los precios de bolsa y su impacto en las tarifas, creará un mecanismo en el cual se hará la compra y venta de energía en el mercado mayorista de forma anónima.
Destacado: Geólogos alistan proyecto de ley frente a planes de ordenamiento territorial y decisiones energéticas
Se espera que la medida quede en firme en el primer trimestre de 2026, pero hasta la fecha las variables climáticas seguirán siendo más determinantes en el rubro energético.