Tiempo dedicado al trabajo y a actividades personales en Colombia aumentó tras la pandemia: así quedaron las cifras

Tras los años de confinamiento por cuenta de la pandemia del Covid-19, Colombia muestra una recuperación en la participación laboral y un incremento significativo en el tiempo destinado a actividades personales y sociales.
Así lo revelan los resultados de la más reciente Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) para el periodo 2024-2025, los cuales exponen una transformación en la organización de la vida diaria en el país.
La directora del DANE, Piedad Urdinola, explicó que la encuesta permite caracterizar el tiempo dedicado por la población a actividades de trabajo remunerado, no remunerado y personales.
Sobre los resultados, advirtió que la persistencia de roles tradicionales influye en que «las tareas domésticas no remuneradas las hagan las mujeres mientras que el trabajo remunerado lo hacen los hombres».
Recuperación del trabajo remunerado
La participación en el trabajo remunerado ha retornado a niveles muy cercanos a los de la prepandemia (2016-2017). Según los datos más recientes, el 55,9 % de los hombres y el 34,2 % de las mujeres participan en el mercado laboral. Esta cifra representa un aumento frente a la medición de 2020-2021, donde la participación cayó al 53,3 % y 29,9 % respectivamente debido a las restricciones sanitarias.
En cuanto al tiempo dedicado, quienes trabajan destinan en promedio 9 horas y 8 minutos diarios (hombres) y 7 horas y 36 minutos (mujeres). Estas cifras muestran un ligero incremento de 11 minutos para los hombres respecto al periodo de pandemia, mientras que el tiempo de las mujeres tuvo una ligera reducción frente a 2016.
El grupo con mayor participación laboral se encuentra entre los 30 y 39 años (73,3 % en hombres y 45,7 % en mujeres). En contraste, la población de 10 a 17 años registra los niveles más bajos (4,5 % hombres y 1,8 % mujeres), dado que es ilegal en Colombia con menos de 15 años y para hacerlo entre los 15 y los 18 se debe contar con un permiso especial.
Por regiones, Bogotá lidera los tiempos de dedicación al trabajo remunerado con promedios de 9:57 para hombres y 9:24 para mujeres. Por otro lado, en San Andrés se registra la mayor tasa de participación (66,8 % hombres y 48,4 % mujeres), mientras que en Tolima se reporta la participación más baja para las mujeres con un 22,6 %.
El analista y profesor de la Universidad Javeriana Alejandro Espitia subrayó que la distribución del tiempo no es solo un factor individual, sino que está moldeado por «la organización laboral, la urbanización, la tecnología y la conectividad».
El auge de la cultura y la vida social
El tiempo destinado a actividades personales (que incluye dormir, comer, asistir a citas médicas, educación y ocio) aumentó en promedio 50 minutos diarios respecto a la pandemia, situándose en 17 horas y 16 minutos para hombres y 17 horas y 1 minuto para mujeres.
El analista Ricardo Valencia, CEO de Algebra, vinculó estos hallazgos con otros indicadores de bienestar: «Los datos son consistentes con lo que vimos en la encuesta de calidad de vida que nos indican que ha aumentado el gasto de bolsillo en servicios como salud».
En detalle, la vida cultural y deportiva es la actividad con mayor crecimiento. La participación subió al 33,4 % en hombres y 27,1 % en mujeres, los niveles más altos registrados en las tres encuestas hechas por el DANE en los últimos años.
Por su parte, la vida social se recuperó tras el desplome de la pandemia, alcanzando una participación del 74,9 % y 72,6 % en hombres y mujeres. También se observó un incremento en el tiempo dedicado a la vida religiosa, pasando de promedios de 35-42 minutos en pandemia a 46 y 52 minutos en la actualidad.
Andrés García, decano de economía de la Universidad del Rosario, aseguró que, aunque la pandemia cambió la composición en la cual se estaba utilizando el tiempo, parte de esas tendencias se han recuperado, pero aun así no se han logrado cerrar brechas estructurales.
“Lo que podría preocupar un poco es que durante la pandemia se hicieron muy visibles todas esas brechas estructurales que no hemos logrado todavía cerrar de manera efectiva, por ejemplo, en actividades de diversión y esparcimiento que tienen una intensidad una intensidad relativamente pequeña”, dijo.
Respecto a la educación, los tiempos retornaron a los niveles de 2016, con un promedio de 6 horas y 6 minutos para quienes participan en actividades educativas.
A nivel regional, las nuevas zonas incluidas en la muestra, Amazonía y Orinoquía, reportaron los tiempos más bajos en actividades personales del país, con promedios que bajan hasta las 14 horas y 45 minutos en el caso de las mujeres en la Orinoquía.
La directora del DANE resaltó la importancia de la muestra ampliada a casi 70.000 hogares, lo que permitió incluir por primera vez a la Amazonía y Orinoquía. Urdinola.