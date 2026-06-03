Mujeres en Colombia enfrentan una mayor carga de trabajo por el tiempo dedicado a tareas del hogar

Los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT), realizada por el DANE, revelan una persistente y profunda brecha de género en la distribución del tiempo en Colombia.
Los datos demuestran que las mujeres asumen una carga global de trabajo significativamente mayor que la de sus pares masculinos, impulsada principalmente por el tiempo dedicado a labores de cuidado y tareas domésticas no pagas.
En la medición hecha entre 2024 y 2025, la carga global de trabajo promedio diaria para las mujeres en el total nacional fue de 13 horas y 47 minutos, mientras que para los hombres fue de 11 horas. Esto significa que, en promedio, una mujer trabaja 2 horas y 47 minutos más cada día que un hombre.
Respecto al trabajo remunerado, que corresponde al trabajo en una ocupación por la que se recibe un pago, los hombres que participan en esta actividad le dedican un promedio de 9 horas y 8 minutos al día, frente a las 7 horas y 36 minutos de las mujeres. Aquí se suma también la producción de bienes agropecuarios para la venta, la autoconstrucción y las actividades conexas.
En cambio, en trabajo no remunerado, donde se incluye el trabajo doméstico (cocinar, limpiar, lavar ropa, administrar el hogar) y el trabajo de cuidado (atención física y apoyo emocional a niños menores de 5 años, adultos mayores o personas enfermas del hogar), la relación se invierte drásticamente: las mujeres dedican un promedio de 7 horas y 34 minutos diarios a estas labores, mientras que los hombres solo destinan 3 horas y 14 minutos.
Evolución de las brechas
La brecha en la carga global de trabajo no solo persiste, sino que ha mostrado una tendencia al alza en comparación con mediciones anteriores.
En el periodo 2016-2017, previo a la pandemia, la brecha era de 2 horas y 1 minuto (hombres: 11:08; mujeres: 13:09). Para 2020-2021, durante el impacto de la pandemia, la diferencia aumentó a 2 horas y 50 minutos (hombres: 10:41; mujeres: 13:31).
En la medición actual (2024-2025), se sitúa en 2 horas y 47 minutos, lo que indica que, aunque hubo una ligera reducción respecto al periodo de pandemia, la carga global para las mujeres ha aumentado casi 40 minutos en comparación con hace ocho años.
De hecho, el 89,8 % de las mujeres realiza algún tipo de trabajo no remunerado diariamente, comparado con el 65,2 % de los hombres.
Si bien la participación masculina en tareas del hogar ha subido gradualmente desde el 60,9 % en 2016, la diferencia en tiempo dedicado sigue siendo de más de 4 horas diarias a favor de los hombres en el ámbito privado.
Contrastes entre departamentos y regiones
La carga de trabajo varía considerablemente según la ubicación geográfica. Según la última medición de la ENUT, las mayores cargas de trabajo para mujeres se registran en la región Oriental, con un promedio de 15 horas y 9 minutos diarios, seguida de Bogotá, donde las mujeres trabajan un promedio de 14 horas y 31 minutos al día.
En contraste, las menores cargas de trabajo para mujeres (aunque siguen siendo superiores a los de los hombres) se encuentran en San Andrés, con 12 horas y 48 minutos, y la región Caribe, con 12 horas y 54 minutos.
Por otra parte, los hombres en Bogotá tienen la carga global más alta para su sexo (12 horas y 18 minutos), mientras que los de la Amazonía registran la más baja del país con 9 horas y 31 minutos.
Así, la nueva entrega de la ENUT, que por primera vez incluyó desagregación para la Amazonía y Orinoquía, confirma que el trabajo doméstico y de cuidado sigue siendo el «ancla» que impide una distribución equitativa del tiempo en Colombia, afectando principalmente la autonomía y el tiempo personal de las mujeres.