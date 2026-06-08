Elecciones en Perú: Keiko Fujimori lidera el conteo oficial por muy estrecho margen

Perú amaneció este lunes sin un ganador definido de las elecciones presidenciales. Aunque el conteo oficial avanza y ya supera el 92 % de las actas procesadas, la diferencia entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez sigue siendo tan estrecha que cualquier pronunciamiento definitivo todavía parece prematuro.
Los resultados publicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) muestran una contienda marcada por el voto a voto, en la que la candidata de Fuerza Popular conserva una ventaja mínima sobre el aspirante de Juntos por el Perú. Sin embargo, miles de actas aún permanecen pendientes de contabilización o deberán pasar por revisión de las autoridades electorales.
La incertidumbre mantiene la atención sobre el proceso peruano, no solo por el impacto político que tendrá el próximo gobierno, sino porque el resultado definirá el rumbo de una economía que busca recuperar estabilidad tras años de crisis institucional y una sucesión de presidentes que ha marcado la última década.
Por ahora, la propia ONPE ha pedido prudencia a partidos, candidatos y ciudadanos, insistiendo en que el único resultado con validez legal será el que surja una vez concluya el procesamiento total de las actas y se cumplan todas las etapas del calendario electoral.
Keiko Fujimori conserva la delantera, pero el resultado sigue abierto
De acuerdo con el reporte oficial, Keiko Fujimori suma 8,72 millones de votos y alcanza el 50,18 % de los votos válidos. Entre tanto, Roberto Sánchez registra 8,66 millones de sufragios y obtiene el 49,82 %.
La distancia entre ambos candidatos es de apenas 61.281 votos, equivalente a 0,35 puntos porcentuales, una diferencia que mantiene abierta la disputa presidencial cuando todavía faltan cerca de 7.000 actas por incorporarse al resultado final entre las pendientes y las que fueron derivadas a revisión de los Jurados Electorales Especiales (JEE).
El estrecho margen también ha alimentado las expectativas de ambos sectores políticos. Mientras seguidores de Fujimori consideran que la tendencia le favorece, desde el entorno de Sánchez insisten en esperar la llegada de votos provenientes de regiones donde históricamente la izquierda ha mostrado mayor fortaleza electoral.
La elección se convirtió en una de las más ajustadas de la historia reciente del país y revive los episodios de polarización que han caracterizado la política peruana durante los últimos años.
El 100 % del conteo no significa que Perú conocerá de inmediato a su presidente
Uno de los puntos que más dudas genera entre los ciudadanos peruanos es el momento en que se conocerá oficialmente al próximo jefe de Estado.
Aunque la ONPE podría completar el procesamiento de actas durante los próximos días, el procedimiento electoral no termina con la publicación del 100 % del conteo. Después comienza una etapa de revisión de actas observadas, resolución de recursos y validaciones por parte de los organismos electorales.
Por esa razón, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya anticipó que la proclamación oficial del ganador podría tardar hasta 30 días. Según explicó su presidente, Roberto Burneo, ese plazo busca garantizar que todas las controversias sean resueltas respetando el debido proceso y la voluntad expresada en las urnas.
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El escenario adquiere mayor relevancia debido a la estrechez del resultado. En Perú no existe un porcentaje mínimo para ganar la segunda vuelta: basta con obtener un voto válido más que el rival para convertirse en presidente de la República.
Por ello, las próximas semanas serán determinantes para conocer si Keiko Fujimori logra llegar al poder después de varios intentos fallidos o si Roberto Sánchez consigue consolidar una victoria que, por ahora, sigue dependiendo del desenlace del escrutinio oficial.
Una vez concluya todo el proceso electoral, el candidato proclamado deberá asumir la Presidencia de Perú el próximo 28 de julio de 2026.