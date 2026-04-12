Así está el panorama político en medio de las elecciones en Perú

Perú celebra sus elecciones presidenciales en medio de un escenario de marcada fragmentación política. Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Carlos Álvarez y Ricardo Belmont son los candidatos que registran una mayor proyección para ganar los comicios.
El país, al menos en su sistema presidencialista, ha atravesado una profunda inestabilidad en los últimos años. En la última década, desde el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski hasta 2026, ocho personas han pasado por la presidencia.
En total, más de 27,3 millones de personas están habilitadas para acudir a las urnas. Otro de los rasgos particulares de estas elecciones es el elevado número de aspirantes: 35 candidatos presidenciales compiten por el cargo.
La fragmentación política también se refleja en las encuestas. Ninguno de los candidatos supera 14 % de intención de voto, y entre los favoritos las diferencias se miden en décimas. En ese contexto, solo los resultados finales permitirán dimensionar con claridad el panorama político que atraviesa el país.
Además de la elección presidencial, los peruanos también votarán para renovar el Senado, la Cámara de Diputados y sus representantes en el Parlamento.
Los favoritos a la Presidencia
Una de las candidatas con mayor visibilidad es Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori. De acuerdo con la agenda mediática y diversas encuestas, sería una de las favoritas para pasar a segunda vuelta. La candidata ha señalado que su eventual gobierno se centraría en tres ejes principales: economía, seguridad y orden público.
Otro de los aspirantes que ha ganado notoriedad es Carlos Álvarez, conocido por su trayectoria como humorista y presentador de televisión. En 2025 lanzó su candidatura presidencial, y pese a no provenir de la política tradicional, se ha posicionado entre los candidatos con mayor intención de voto.
Por su parte, Rafael López Aliaga representa una línea conservadora y empresarial. Ingeniero industrial y exalcalde de Lima, además de dirigente del partido Renovación Popular, ha señalado que promoverá la inversión privada y una reducción del tamaño del Estado.
Entre los aspirantes también figura Ricardo Belmont, el candidato de mayor edad en la contienda, con 80 años. Según el diario El País, su propuesta se centra en combatir la corrupción y promover la no prescripción de los delitos contra el Estado.
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Finalmente, Alfonso López Chau ha señalado que, de llegar al poder, buscaría fortalecer la política de vivienda, mejorar el tratamiento de aguas y combatir la informalidad en el mercado laboral.
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