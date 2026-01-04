En 2026 coincidirán elecciones presidenciales en varios países. Son procesos definidos por marcos institucionales propios, con elecciones atravesadas por reformas recientes, transiciones o cambios en las normas electorales de los últimos años.
América Latina
Brasil
Presidente actual: Luis Inácio Lula da Silva
Partido político: Partido de los Trabajadores
Corriente: Izquierda
Las presidenciales de octubre de 2026 en Brasil se darán en un contexto de fuerte peso del Congreso sobre el Ejecutivo, lo que vuelve central la composición legislativa para el siguiente periodo presidencial.
Colombia
Presidente actual: Gustavo Petro
Partido político: Pacto Histórico
Corriente: Izquierda
Las presidenciales de 2026 llegan después de un periodo sin coaliciones legislativas estables y con una agenda reformista limitada por la dinámica del Congreso. El proceso electoral se dará en un escenario de fragmentación política y reconfiguración de alianzas, así como por la presencia de la intención de convocar a una Asamblea Constituyente.
En Colombia, el calendario electoral fija la primera vuelta presidencial para el 31 de mayo de 2026. En caso de que ningún candidato obtenga la mayoría absoluta, la segunda vuelta se realizará el 21 de junio de 2026.
Perú
Presidente en funciones: José Jerí
Partido político: Somos Perú
Corriente: Derecha
Perú celebrará elecciones generales en abril de 2026, incluida la presidencial. José Jerí asumió la Presidencia de manera interina tras la destitución de Dina Boluarte por el Congreso en octubre de 2025, en medio de una crisis política. El proceso electoral llega luego de varios años de inestabilidad, con presidentes de corta duración y conflictos recurrentes entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Costa Rica
Presidente actual: Rodrigo Chaves Robles
Partido político: Progreso Social Democrático
Corriente: centro-derecha
Costa Rica elegirá presidente en febrero de 2026. El debate electoral estará centrado en temas fiscales, deuda pública y crecimiento económico. En un escenario legislativo fragmentado, como el que ha caracterizado los últimos periodos, la construcción de acuerdos en la Asamblea Legislativa seguirá siendo un factor determinante para la gestión del próximo gobierno.
Nicaragua
Presidente actual: Daniel Ortega
Partido político: Frente Sandinista de Liberación Nacional
Corriente: Izquierda
Nicaragua no tendrá elecciones presidenciales en 2026. Una reforma constitucional aprobada en 2025 amplió el periodo presidencial y modificó el calendario electoral, desplazando las elecciones generales para 2027.
Haití
Presidente actual: No hay presidente electo en funciones.
Haití no cuenta con un presidente electo en funciones y es gobernado por autoridades de transición. Si bien existe la intención de avanzar hacia elecciones, no hay una fecha presidencial confirmada para 2026, debido a las condiciones de seguridad e institucionalidad.
Europa
Portugal
Presidente actual: Marcelo Rebelo de Sousa
Partido político: Partido Social Demócrata
Corriente: Centro-derecha
Portugal celebrará elecciones presidenciales en enero de 2026, al cierre del segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, quien no puede optar a la reelección. Aunque el presidente no ejerce la función ejecutiva, que corresponde al primer ministro, sí cumple un rol central en el equilibrio institucional, con facultades de veto y de disolución parlamentaria.
África
En África, la clasificación de los liderazgos políticos en términos de izquierda y derecha no funciona igual que en los países occidentales. En muchos casos, las trayectorias de poder están más marcadas por procesos de liberación nacional, liderazgos personalistas y dinámicas de control del Estado, así como por factores étnicos, que por divisiones políticas basadas en ideologías. Por eso, el eje izquierda–derecha tiene alcances limitados para explicar las elecciones presidenciales en el continente y debe leerse con cautela.
Uganda
Presidente actual: Yoweri Museveni
Partido político: Movimiento de Resistencia Nacional
Corriente: Derecha autoritaria
Uganda tendrá elecciones presidenciales en 2026 con Yoweri Museveni en el poder desde 1986, tras reformas constitucionales que eliminaron los límites de mandato y de edad. El proceso estará marcado por la discusión sobre continuidad política y por su impacto en la estabilidad institucional y regional de África Oriental.
Benín
Presidente actual: Patrice Talon
Partido político: Independiente, apoyado por coaliciones
Corriente: Centro-derecha
Benín celebrará elecciones presidenciales en 2026 con un escenario de sucesión abierta, luego de que el actual presidente quede impedido constitucionalmente para buscar un nuevo mandato. La elección definirá el relevo en el poder tras dos periodos consecutivos.
República del Congo
Presidente actual: Denis Sassou Nguesso
Partido político: Partido Congoleño del Trabajo
Corriente: No es un político de izquierda o derecha en el sentido occidental tradicional. Es considerado un líder nacionalista y autoritario, con un proyecto de poder centrado en la continuidad del régimen.
Las presidenciales de 2026 en la República del Congo se darán con un presidente que ha gobernado durante décadas. La elección se desarrollará en un sistema caracterizado por una fuerte concentración del poder en el Ejecutivo.
Zambia
Presidente actual: Hakainde Hichilema
Partido político: Partido Unido para el Desarrollo Nacional
Corriente: Centro-derecha
Zambia elegirá presidente en 2026 después de un periodo marcado por la reestructuración de su deuda y cambios en la política económica. El proceso electoral estará condicionado por la evaluación política de ese manejo económico y por su efecto en la estabilidad interna del país.
Sudán del Sur
Presidente actual: Salva Kiir Mayardit
Partido político: Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán
Corriente: Es un líder de nacionalismo militarista y autoritario que encabeza un partido de raíces socialistas, pero cuyo ejercicio del poder se basa en el conservadurismo étnico y el control estatal.
Sudán del Sur tiene elecciones presidenciales previstas como parte de su proceso de transición política. El calendario ha sido modificado en el pasado y su ejecución depende de condiciones de seguridad y acuerdos internos.
El calendario presidencial de 2026 responde a dinámicas políticas nacionales, no a un ciclo global común. En algunos países, las elecciones llegan tras gobiernos con dificultades para sostener mayorías, en medio de transiciones, permanencias prolongadas en el poder o reformas constitucionales.
Las elecciones se desarrollarán en un escenario internacional donde han ganado espacio discursos y liderazgos de derecha, sobre todo alrededor de temas de seguridad, orden y manejo del gasto.