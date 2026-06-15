La forma en la que funciona el mercado laboral en Colombia se ha venido transformando en los últimos años por cuenta de los ajustes en la normativa. Esto se ha traducido en un mayor impacto, no solo para los ingresos de los trabajadores, sino para los costos de las empresas.
A partir de julio, las compañías de todos los tamaños tendrán que hacer frente a tres nuevos cambios: la reducción de la jornada laboral, el aumento en los recargos dominicales y festivos, y un nuevo festivo.
Si bien el efecto final estará ligado a diversos factores (tamaño de la empresa, el sector y su estructura de contratación), estas modificaciones representan nuevas variables dentro de la ecuación laboral. Estas son las medidas que empezarán a aplicarse y el alcance de cada una.
Cambios en la jornada laboral
El próximo 15 de julio las horas de trabajo tendrán una última reducción. La jornada laboral pasará de 44 a 42 horas semanales como parte de la implementación de la Ley 2101 de 2021, con la cual se buscaba una disminución progresiva hasta alcanzar este límite de tiempo.
De acuerdo con la norma, esta disminución no afecta la remuneración salarial ni las prestaciones sociales. Sin embargo, sí tiene un efecto sobre el valor de la hora ordinaria, pues aunque el número de horas trabajadas se reduce, el valor individual de cada una aumenta.
En el caso de un trabajador que devenga el salario mínimo, el valor de la hora de trabajo en 2026 se ubica en $7.959. Con la entrada en vigor de la jornada de 42 horas semanales, cada hora trabajada pasará a valer $8.338, un aumento de 4,8 % frente al esquema actual.
A eso se suma que, con esta modificación, desaparecerá la obligación de otorgar cada semestre el día de la familia.
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Aumento en los recargos
En julio de 2026 también se aplicará un incremento del recargo por trabajo dominical y festivo, pasando del 80 % al 90 %. Esta medida hace parte de los ajustes establecidos en la reforma laboral, con la que se apunta a llevar este valor al 100 % para 2027.
La ley señala que esta alza aplica para los trabajadores con contratos laborales formales que operan en domingos o festivos, ya sea de forma ocasional o habitual. Este recargo se suma al salario ordinario y no reemplaza otros pagos como horas extras o recargos nocturnos.
Los expertos han señalado que el impacto económico de esta medida puede variar dependiendo del tipo de actividad y la necesidad de operar durante esas fechas. Es así como sectores como hotelería, gastronomía, turismo y seguridad privada podrían enfrentar una presión más directa sobre sus costos laborales.
Nuevo festivo en el calendario
En línea con esas medidas aparece otro cambio a tener en cuenta. Tras la sanción de una ley por parte del presidente Gustavo Petro, el 9 de julio fue declarado como la Fiesta Nacional de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.
Lo anterior se traduce en la inclusión de un nuevo festivo en el calendario, que para este 2026 se trasladará al lunes siguiente (13 de julio) en línea con lo establecido en la Ley Emiliani. En ese sentido, al igual que con los otros días feriados, el empleador deberá pagar el recargo por trabajo en día de descanso obligatorio a los colaboradores a quienes aplique.
Con esta incorporación, Colombia alcanzará 19 días festivos al año, ubicándose entre los países con más jornadas de descanso oficial dentro de las naciones que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
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Impacto en las empresas
Considerando el efecto combinado de estas nuevas medidas, el gremio de los comerciantes, Fenalco, ha señalado que si bien la intención es promover el equilibrio entre trabajo y vida familiar, el cambio “impacta de una manera importante” a los empleadores, especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
En entrevista con ‘La FM’, el líder de la agremiación, Jaime Alberto Cabal, advirtió que “en cinco meses vamos a tener un escenario donde los costos laborales del 2026 van a ser muy complicados”. De hecho, el impacto se estima en un incremento promediado entre el 8 % y el 12 %.
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