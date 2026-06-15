El pasado viernes 12 de junio, la empresa de cohetes de Elon Musk, SpaceX, salió a Bolsa bajo el símbolo bursátil SPCX. Ese día, el volumen de negociación alcanzó los 500 millones de acciones, recaudando US$75.000 millones y una oferta pública inicial (OPI) récord.
SpaceX cerró la acción en torno a US$161 tras un precio de US$135 por acción. Eso situó la capitalización bursátil de la empresa por encima de los US$2 billones.
Esa cifra convierte a la firma espacial en la séptima empresa estadounidense más valiosa, por delante del fabricante de vehículos eléctricos Tesla, también propiedad de Musk.
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Para este lunes, la tendencia al alza se mantuvo con un incremento del 19 % en sus títulos durante su primer día completo de negociación. Aproximadamente 120 millones de acciones habían cambiado de manos a mediodía.
A través de su cuenta de X, su fundador y director general señaló que con estos movimientos la compañía podría alcanzar aproximadamente US$1 billón en ingresos en 2030. «Y me sorprendería que los ingresos no superaran el billón de dólares en 2031», añadió.
El empresario se convirtió en el primer billonario del mundo con el lanzamiento de SpaceX, aumentando su patrimonio neto en US$60.800 millones este lunes y alcanzando una cifra estimada de US$1,2 billones.
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