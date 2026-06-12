SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk, llega a Nasdaq a US$135 por acción: así se puede comprar desde Colombia

El mercado de valores mundial cerrará esta semana con un hito histórico, con la oferta pública inicial (IPO) de SpaceX, la empresa aeroespacial fundada por Elon Musk, que tuvo la mayor salida a bolsa registrada.
Las acciones de la compañía fundada en 2002 y sobre la cual Musk posee el 42 % de la participación, han generado gran interés de los inversionistas, no solo por las cifras y la agresiva valoración de US$1,75 billones, sino por el impacto que generaría en la fortuna del empresario, que se convertirá en el primer billonario del planeta.
Algunos expertos consideran que esa cifra es imposible de justificar utilizando métricas tradicionales del sector aeroespacial, por lo que el mercado no está valorando a SpaceX por lo que es hoy, “sino por lo que podría llegar a ser”, dijo a Valora Analitik Mike Houston, socio y CEO de LLYC en EE. UU.
“SpaceX es una acción impulsada por una narrativa. Cuando no existen competidores directos, la valoración deja de estar limitada por la gravedad financiera tradicional y pasa a estar impulsada por la historia que representa la compañía”, añadió Houston.
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El debut de la empresa fue este viernes con un precio por acción de US$135 con la colocación de 555,6 millones de acciones de Clase A, que dan derecho a voto. Según informó la compañía, se espera que las acciones comiencen a cotizar en el Nasdaq Global Select Market y en el Nasdaq Texas el viernes bajo el símbolo «SPCX».
Al no tener un comparable en el mercado, Houston consideró que “hay que valorar la empresa menos como un fabricante industrial y más como una plataforma tecnológica que define una categoría, algo similar a Amazon en los primeros años de AWS”.
¿Cómo se podrán las acciones de SpaceX en Colombia?
La exposición de los inversionistas colombianos a las acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York se puede hacer de varias maneras y, próximamente, se sumará una alternativa para hacerlo directamente desde el país, con la plataforma trii.
Juan David Ballén, director de Economía y Mercado de Aval Asset Management, explicó cuáles son estas opciones.
“Se puede invertir en SpaceX de forma similar a cualquier acción listada en el Nasdaq, siempre que se cuente con una cuenta de inversión con acceso a Estados Unidos, ya sea a través de una comisionista de bolsa con acceso internacional o mediante plataformas de e-trading”.
En el caso de hacerlo con una comisionista de bolsa local, hay una serie de pasos que debe cumplir un inversionista colombiano, siendo una de las formas más tradicionales de hacerlo.
Juan Camilo Buendía, estratega jefe de inversión en Acciones & Valores, indicó a Valora Analitik que “cuando un cliente tiene interés en invertir en portafolios internacionales, debemos hacerlo por regulación a través de un contrato de corresponsalía”.
Esa figura es un mecanismo que les permite a los clientes vincularse con un aliado en el exterior, aprobado por la Superintendencia Financiera. “Un proceso de apertura de una persona natural se podría estar demorando alrededor de tres semanas” pues abrir una cuenta de inversión con custodia en Estados Unidos requiere un proceso y documentación regulatorias.
Otra opción, mencionó Ballén, de Aval Asset Management, son los fondos bursátiles: “Quienes tengan inversiones en ETF que replican índices tecnológicos, como el Nasdaq-100, entre otros, podrían llegar a tener exposición indirecta a la compañía en la medida en que esta sea incorporada a dichos índices”.
trii tendrá acceso directo a SpaceX y todo el mercado de EE. UU
En paralelo, en las próximas semanas la plataforma de inversión trii habilitará la compra directa de acciones listadas en la Bolsa de Valores de Nueva York, específicamente en Nasdaq.
Para esto se deben cumplir algunos aspectos legales que permitan habilitar la negociación en el mercado de Estados Unidos. Sin embargo, los interesados pueden iniciar el proceso de vinculación para acceder a acciones y ETF en esta plaza bursátil, cuando estén disponibles en la plataforma.
En un webinar reciente, trii explicó que se podrá acceder a más de 10.000 activos, ya sean acciones completas e incluso fracciones de títulos, una novedad para los inversionistas locales.
Para esto se deberá crear una cuenta y todo estará en un bróker regulado en Estados Unidos.
¿Cómo ve el mercado a SpaceX?
Houston, de LLYC, consideró que Starlink es actualmente el principal motor de valor de SpaceX, gracias a su capacidad para generar ingresos recurrentes a escala global.
Sin embargo, señaló que incluso este negocio no sería suficiente para justificar una valoración de US$1,75 billones, por lo que una parte importante del precio responde a expectativas sobre futuros mercados relacionados con defensa, redes de datos orbitales y nuevas actividades comerciales en el espacio.
“El negocio de lanzamientos es la fortaleza que protege el castillo, pero Starlink es la imprenta que impulsa la valoración”, indicó.
También consideró que SpaceX buscaría aprovechar una ventana favorable para captar capital institucional antes de que otras grandes compañías tecnológicas, como OpenAI o Anthropic, lleguen al mercado.
De esta manera, la empresa podría posicionarse como el principal vehículo de inversión para quienes buscan exposición a sectores como la infraestructura vinculada a inteligencia artificial, la seguridad nacional y la tecnología espacial.
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