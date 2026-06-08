Entrevista | Kalley proyecta crecer más del 30 % en 2026 y lanzar cerca de 300 nuevas referencias

En Colombia, Kalley continúa consolidándose como una de las marcas con mayor presencia en el mercado de tecnología y electrodomésticos.
Su estrategia, le dijo a Valora Analitik Julián Orozco, gerente de producto, se encuentra enfocada en la innovación constante, ampliación de portafolio y fortalecimiento de sus canales de venta digitales.
Para esto último, la compañía ha experimentado en los últimos años una transformación del comercio electrónico. Tras la pandemia, el e-commerce ganó una relevancia significativa dentro de la categoría de televisores.
Según Orozco, mientras que entre 2020 y 2021 menos del 5 % de ese producto se comercializaban a través de plataformas digitales, actualmente algunos meses y canales registran participaciones superiores al 25 %.
Es por eso que Kalley proyecta superar este año las 550.000 unidades de televisores vendidas, una cifra histórica para la marca, que nunca había logrado sobrepasar el umbral de las 500.000 unidades comercializadas en un solo año.
Actualmente, la compañía ofrece televisores desde 32 hasta 115 pulgadas, asegurando contar con una de las mejores relaciones entre calidad, tecnología y precio del mercado.
Por su parte, la marca tiene como objetivo registrar un crecimiento superior al 30 % en 2026, una cifra que resulta relevante si se tiene en cuenta que entre 2004 y 2025 se mantuvo un crecimiento promedio acumulado de 24 %. En lo corrido del año, Kalley reporta un crecimiento de 48 %.
En otra línea, para el gerente de producto, mitad de año, noviembre y diciembre, meses que coinciden con las primas que reciben los trabajadores, Black Friday y Navidad, continúan siendo determinantes para el desempeño de la categoría.
Además, entre septiembre y octubre, la marca celebra su aniversario, una temporada en la que suele lanzar nuevos productos y ofrecer promociones especiales para los consumidores.
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Nuevas referencias y proyecciones de crecimiento de la marca
Durante 2025, Kalley desarrolló cerca de 190 nuevas referencias dentro de un portafolio aproximado de 550 productos.
Para 2026, la dinámica se ha acelerado y, en los primeros cinco meses del año, ya se han desarrollado más de 130 referencias.
La meta para el cierre del año, reveló Julián Orozco, es superar entre 250 y 300 nuevas referencias, muchas de ellas correspondientes a actualizaciones tecnológicas o reemplazos de productos existentes.
Y aunque los televisores son los más demandados, las novedades abarcan diferentes categorías, como es el caso de la lavadoras, a las cuales la compañía ha fortalecido su oferta con modelos lavadora-secadora y equipos de mayores capacidades.
Mientras que, en telefonía móvil, Kalley amplió su portafolio de dispositivos con conectividad 5G, incluyendo modelos como el Black 6, que busca competir en segmentos de alta demanda.